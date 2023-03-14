Планировал убийство Буданова и Резникова: российский киллер проведет 12 лет в тюрьме

По материалам следствия СБУ, обвиненный был завербован российскими спецслужбами с первых дней полномасштабной войны. В качестве "тестового задания" ему приказали совершить убийство украинского военного.

Related video

Российский киллер, который планировал убийство министра обороны Украины Алексея Резникова и начальника ГУР МО Кирилла Буданова проведет следующие 12 лет в тюрьме. Об этом говорится в пресс-релизе СБУ.

Меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества организатору диверсионно-разведывательной группы Главного управления Генштаба ВС РФ назначил Печерский районный суд города Киев.

Злоумышленник организовывал убийства украинских чиновников, а также одного известного активиста.

Российский киллер пытался совершить покушение на украинских чиновников Фото: СБУ Российский киллер пытался совершить покушение на украинских чиновников Фото: СБУ

"За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тыс. дол. Контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали злоумышленника в результате многоэтапной спецоперации на территории Волынской области в августе 2022 года", — говорится в сообщении.

Киллер готовил покушение на главу Минобороны и ГУР МО: что о нем известно

По данным следствия фигурант проживал во временно оккупированном Луганске и в свое время брал активное участие в боевых действиях против сил АТО в составе боевиков "ЛНР". После начала полномасштабной войны был завербован кадровым сотрудников российское военной разведки.

Одним из заданием стала ликвидация украинского защитника, который, по мнению россиян якобы причастен к расправе над российскими пленными. В опубликованной переписке "кураторы" называют это "тестовым заданием" перед покушением на глав оборонных ведомств Украины.

Российский киллер пытался совершить покушение на украинских чиновников Фото: СБУ Российский киллер пытался совершить покушение на украинских чиновников Фото: СБУ Российский киллер пытался совершить покушение на украинских чиновников Фото: СБУ Российский киллер пытался совершить покушение на украинских чиновников Фото: СБУ Российский киллер пытался совершить покушение на украинских чиновников Фото: СБУ Российский киллер пытался совершить покушение на украинских чиновников Фото: СБУ Российский киллер пытался совершить покушение на украинских чиновников Фото: СБУ

На основании собранных СБУ доказательств, Печерский суд признал фигуранта виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 14, ст. 27, ст. 115 (готовка к совершению убийства);

ст. 260 (участие в непредвиденных законом вооруженных формированиях);

ст. 258-3 (участие в террористической организации).

Напомним, 21 декабря 2022 года глава СБУ Василий Малюк сообщил, что спецслужба помешала россиянам убить Буданова и Резникова. По его словам, исполнителя задержали при попытке въехать на территорию страны. В СБУ не хотят раскрывать деталей, чтобы россияне "не учились на своих ошибках".