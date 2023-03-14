Планував убивство Буданова та Резнікова: російський кілер проведе 12 років у в'язниці

За матеріалами слідства СБУ, обвинуваченого завербували російські спецслужби з перших днів повномасштабної війни. Як "тестове завдання" йому наказали вчинити вбивство українського воєнного.

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Російський кілер, який планував убивство міністра оборони України Олексія Резнікова та начальника ГУР МО Кирила Буданова проведе наступні 12 років у в'язниці. Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Запобіжний захід у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна організатору диверсійно-розвідувальної групи Головного управління Генштабу ЗС РФ призначив Печерський районний суд міста Київ.

Зловмисник організовував вбивства українських чиновників та одного відомого активіста.

Російський кілер намагався вчинити замах на українських чиновників Фото: СБУ Російський кілер намагався вчинити замах на українських чиновників Фото: СБУ

"За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. дол. у повідомленні.

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За даними слідства, фігурант проживав у тимчасово окупованому Луганську і свого часу брав активну участь у бойових діях проти сил АТО у складі бойовиків "ЛНР". Після початку повномасштабної війни був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки.

Одним із завданням стала ліквідація українського захисника, який, на думку росіян, нібито причетний до розправи над російськими полоненими. В опублікованому листуванні "куратори" називають це "тестовим завданням" перед замахом на голів оборонних відомств України.

Російський кілер намагався вчинити замах на українських чиновників Фото: СБУ Російський кілер намагався вчинити замах на українських чиновників Фото: СБУ Російський кілер намагався вчинити замах на українських чиновників Фото: СБУ Російський кілер намагався вчинити замах на українських чиновників Фото: СБУ Російський кілер намагався вчинити замах на українських чиновників Фото: СБУ Російський кілер намагався вчинити замах на українських чиновників Фото: СБУ Російський кілер намагався вчинити замах на українських чиновників Фото: СБУ

На підставі зібраних СБУ доказів Печерський суд визнав фігуранта винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 14 ст. 27, ст. 115 (готовка до скоєння вбивства);

ст. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях);

ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Нагадаємо, 21 грудня 2022 року голова СБУ Василь Малюк повідомив, що спецслужба завадила росіянам вбити Буданова та Резнікова. За його словами, виконавця затримали під час спроби в'їхати на територію країни. У СБУ не хочуть розкривати деталей, щоби росіяни "не вчилися на своїх помилках".