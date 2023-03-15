У Харкові затримали агента ФСБ, який готував теракти, — СБУ (фото, відео)

Особливий інтерес для підозрюваного становили військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки. Чоловік стежив за військовослужбовцями та ділився з ФСБ координатами стратегічних об’єктів.

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Служба безпеки України затримала у Харкові агента ФСБ, що готував теракти проти льотчиків та спецпризначенців. Його викрила контррозвідка, нині чоловік перебуває під вартою. Про це 15 березня повідомила пресслужба відомства.

СБУ з’ясувала, що в ході підготовки терактів проти військовослужбовців Сил оборони зловмисник стежив за ними. Чоловік намагався встановити, де захисники України проживають та служать, а також за якими маршрутами їздять на власних автівках. Особливу увагу агент приділяв військовим льотчикам, командирам спецпідрозділів ЗСУ та співробітникам Служби безпеки.

Фото: Пресслужба СБУ Фото: Пресслужба СБУ Фото: Пресслужба СБУ Фото: Пресслужба СБУ Фото: Пресслужба СБУ Фото: Пресслужба СБУ Фото: Пресслужба СБУ Фото: Пресслужба СБУ

"Задокументовано факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору розвідувальної інформації. Водночас поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів", — заявили у пресслужбі СБУ.

За версією слідства, місцевого мешканця у листопаді 2022 року завербував кадровий працівник оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області РФ А.П. Саліцев. Контакту зловмисника з ворожою спецслужбою посприяв родич з Росії.

Та окрім підготовки терактів чоловіку давали й інші завдання, передає СБУ. Зокрема, зловмисник шукав замасковані підприємства оборонпрому. Інформація про розміщення цих об’єктів потрібна була загарбникам для завдання ракетних ударів по Харкову.

"Для комунікації з ФСБ їхній агент використовував анонімні месенджери, а передачу розвідданих супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості", — поділились в СБУ.

Затриманий чоловік перебуває під вартою, йому повідомили про підозру у державній зраді. Нині триває розслідування.

Нагадаємо, 14 березня СБУ повідомила, що Печерський районний суд міста Київ обрав для російського кілера, що планував вбивства Кирила Буданова та Олексія Резнікова, запобіжний захід у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна. За вбивство українських посадовців йому обіцяли понад $100 тисяч.

Раніше, 12 березня, слідчі Служби безпеки України остаточно підтвердили особу розстріляного після слів "Слава Україні" полоненого. Ним виявився Олександр Мацієвський, боєць 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області. Повідомляється, що чоловіка розстріляли 30 грудня 2022 року.