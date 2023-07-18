Армия РФ получили первую партию самоходных минометов "Дрок" на базе броневика

Минометная система имеет дальность стрельбы до 6 км и заявленную скорострельность 10 выстрелов в минуту.

Российский оборонный концерн "Ростех" передал войскам РФ партию самоходных минометов 2С41 "Дрок". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

82-мм минометы устанавливают на броневик класса MRAP "Тайфун-ВДВ". Минометная система "Дрок" имеет максимальную дальность стрельбы 6000 метров, а минимальную — 100 метров.

В РФ заявляют, что миномет предназначен для поражения живой силы, легкобронированной техники, для ослепления наблюдательных постов и установки дымовых завес. Утверждается, что миномет может выпускать до 10 мин в минуту, а также быстро менять позицию благодаря базе "Тайфун-ВДВ".

"Тайфун-ВДВ" стал базой для миномета Фото: Ростех

Миномет оснащен системой управления огнем, которая должна рассчитывать данные для стрельбы. Многие процессы автоматизированы, а подготовка для огня осуществляется изнутри машины. Кроме этого 82-мм миномет может стрелять как обычными минами, так и новыми снарядами повышенной мощности и дальности. Также в машине есть еще один миномет, который можно использовать отдельно в полевых условиях.

Напомним, 30 сентября РФ впервые перебросила в Украину новый броневик "Тайфун-ВДВ", который имел 30-мм боевой модуль.

14 июля в Польше показали роботизированную платформу PIAP HUNTeR, который сможет действовать в условиях боевых действий.