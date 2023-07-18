Украина показала, как надо воевать в XXI веке, — Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании считает, что Украина показала стремление выжить, для чего отменила правила и нормы мирного времени, чтобы испытать новое оружие и модифицировать оружие от союзников.

Украинцы показали, как нужно воевать в XXI веке и оказались примером для многих других народов. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Sky News во вторник, 18 июля.

Руководитель ведомства назвал Украину своеобразной "боевой лабораторией". Он обратил внимание на то, что украинские войска экспериментируют с новым оружием и технологиями для борьбы с российскими захватчиками.

По его словам, Украина показала стремление выжить, для чего отменила правила и нормы мирного времени, чтобы испытать новое оружие и модифицировать оружие от союзников. Такие новые идеи, по его словам, пошли только на пользу.

"Они стали боевой лабораторией для своих собственных сил", — заявил Уоллес.

Министр подчеркнул, что украинцам пришлось пойти на риск и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают ли вообще. Уоллес выразил сожаление, что Украине пришлось воевать.

"Я сожалею об обстоятельствах, что так произошло, но это показало, как по-новому надо действовать на поле боя в XXI веке", — отметил он.

Заявление Уоллеса об Амазоне

Руководитель Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что украинцы должны выражать больше благодарности, чтобы убеждать политиков Запада продолжать помогать Киеву оружием. По словам министра, нужно убедить некоторых западных политиков продолжать поставлять оружие. Поэтому необходимо больше слов благодарности.

Впоследствии он заявил, что его слова о "недостаточной благодарности" по Украине были искажены. Уоллес оправдался за свой выпад о благодарности Британии и заверил в личной поддержке Украины до конца.

Напомним, 15 июля британская газета The Times сообщила, что Уоллес может уйти с должности министра обороны после заявлений о "благодарности" Украине. Одним из главных кандидатов на его должность является Джон Глен, главный секретарь Королевской Казны.