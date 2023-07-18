"Отказались бунтовать": росСМИ опубликовали фото убитых бойцов ЧВК "Вагнер" под Воронежем

По подозрению в убийстве "вагнеровцев" был задержан 25-летний Ярослав Шеховцов. На допросе он сообщил, что состоит в рядах ЧВК.

Российское медиа Baza опубликовало снимки, сделанные на месте убийства бойцов ЧВК "Вагнер" в Воронежской области, которых, как сообщают журналисты, убили после отказа участвовать в военном мятеже российского предпринимателя Евгения Пригожина 24 июня

Власти РФ 17 июля задержали 25-летнего Ярослава Шеховцов, которого подозревают в убийстве наемников. На допросе он сообщил, что состоит в рядах ЧВК.

Расстрел "вагнеровцев" в Воронежской области Расстрел "вагнеровцев" в Воронежской области Фото: Скрин видео Расстрел "вагнеровцев" в Воронежской области Расстрел "вагнеровцев" в Воронежской области Расстрел "вагнеровцев" в Воронежской области Расстрел "вагнеровцев" в Воронежской области Расстрел "вагнеровцев" в Воронежской области

Напомним, 18 июля российские СМИ сообщили, что в Воронежской области РФ обнаружили тела двух наемников из группировки ЧВК "Вагнер", которые в конце июня якобы отказались участвовать в вооруженном мятеже Пригожина. По сведениям СМИ, у убитых мужчин были следы от огнестрельных ранений. Следствие продолжалось несколько дней, но все же их имена выяснить не удалось.

17 июля в СМИ появилась информация, что наемники ЧВК "Вагнер" закрыли лагерь в Краснодарском крае РФ. Там также были сняты и флаги группировки.

В тот же день в сети появились кадры базы ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси вместе с военной техникой и автотранспортом. Десятки единиц военной техники находились на военной базе в городе Осиповичи Могилевской области после того, как длинная колонна техники "вагнеровцев" прошла по территории Беларуси 15 июля.