Отказались от мятежа Пригожина: в РФ нашли тела двух наемников из ЧВК "Вагнер", — росСМИ

По информации журналистов, у убитых мужчин были следы от огнестрельного ранения. За несколько недель следствия не удалось выяснить их имена, но задержали подозреваемого.

Related video

Двое расстрелянных мужчин, тела которых нашли в Воронежской области, оказались бойцами ЧВК "Вагнер" и они в конце июня отказались принимать участие в военном мятеже Евгения Пригожина. Об этом пишет российский Telegram-канал Baza 18 июля.

По информации журналистов, следователи вычислили подозреваемого, который мог совершить двойное убийство в Воронежской области Российской Федерации. Им оказался 25-летний уроженец Киргизии Ярослав Шеховцов и 17 июля его задержали.

"Во время допроса он рассказал, что он сам является бойцом ЧВК "Вагнер", и признался, что мужчины были убиты 24 июня за отказ участвовать в мятеже. Шеховцов был задержан. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения", — говорится в сообщении.

Примечательно, что личности погибших все еще не были установлены, несмотря на то, что прошло уже несколько недель.

Тела бойцов ЧВК "Вагнер" в Воронежской области: что известно

По данным Baza, двое мужчин в военной форме были найдены убитыми 6 июля в Хохольском районе, недалеко от автодороги "Воронеж — Луганск", рядом с селом Оськино.

У них зафиксировали огнестрельные ранения, но при этом с собой не было никаких документов, которые бы удостоверяли личность.

"Недалеко от погибших был обнаружен уазик "буханка", внутри которого находилось оружие. Эксперты лишь выяснили, что смерть наступила от огнестрельных ранений. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля издание Bloomberg сообщало, что президент РФ Владимир Путин потратит 14 млрд долларов из-за мятежа Пригожина. Журналисты отметили, что теперь перед Кремлем стоит задача "закрыть" негативные последствия восстания бойцов ЧВК "Вагнер".