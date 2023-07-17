На оборону и подкуп: Путин потратит 14 млрд долларов из-за мятежа Пригожина, — Bloomberg

Согласно выводам издания, российское правительство будет "закрывать" негативные последствия восстания "вагнеровцев" дополнительными расходами на оборону и подкупом избирателей Путина.

Related video

Мятеж владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заставит Путина увеличить бюджетные расходы минимум на 14 млрд долларов — их потратят на усиление обороны Москвы. Дополнительные суммы также потратят на подкуп электората на президентских выборах в марте 2024 года. Подсчеты провело издание Bloomberg.

Издание сумело выделить несколько дополнительных статей расходов, которые будет иметь бюджет России по итогам мятежа Пригожина.

Во-первых, продвижение вагнеровцев 24-25 июня остановилось в 200 км от Москвы. Подобное стремительное и без сопротивления продвижение открыло слабость линий обороны внутри РФ. Поэтому, предполагает Bloomberg, на эти линии будут перебрасывать новые силы и это будет стоить около 14 млрд долл. (или 1,3 трлн руб.).

Во-вторых, мятеж скомпрометировал Путина в глазах его электората. Сейчас уровень поддержки Путина — около 74% и это самый низкий уровень с осени 2022 года, когда объявили частичную мобилизацию, пишет издание.

В марте 2024 года состоятся президентские выборы, и уровень поддержки должен быть не меньше, чем запланировано — такие ожидания есть у команды главы Кремля.

Чтобы нарастить благосклонность электората, будут увеличивать минимальную заработную плату. Президент России уже анонсировал, что в 2024 году она вырастет на 18,5%. Повышение коснется 5 млн граждан РФ.

Также будут точечные выплаты — их получат особо бедные граждане, а также те, кто так или иначе пострадал от войны.

Однако, отметили в Bloomber, в первой половине 2023 года правительство РФ уже сообщило о дефиците бюджета в размере 2,6 трлн руб. При этом почти половина расходов — либо засекреченные (26%), либо социальные (20%).

Статьи расходов бюджета РФ на 2023 год / Bloomberg

В будущем году ожидается уменьшение доходов бюджета на 10% — об этом заявил министр финансов Андрей Силуанов. Уменьшение — следствие санкций, наложенных на экономику РФ из-за вторжения в Украину. Серьезно рассматривают альтернативные источники пополнения — единовременные выплаты, которые должны осуществлять частные российские и иностранные компании. А на экономику и экологию деньги искать не будут: все будет идти на поддержку войск и социальные выплаты.

Доцент кафедры российской политики в Лондонской школе славистики Бен Нобл отметил, что основная причина расходов российского правительства в будущем — последствия именно мятежа Пригожина: "Усиление ощущения неопределенности, вызванное мятежом Пригожина, может заставить Кремль потратить еще больше ресурсов на то, чтобы купить преданность людей системе Путина".

Отметим, во время выборов 2012 года за Путина отдали голоса 63,60% граждан России при явке 65,34%. При этом выборы обошлись российскому бюджету в 10,3 млрд руб. Тогда повысили минимальную заработную плату на 12%, указано в статье Bloomberg.

Напоминаем, 16 июля Владимир Путина, давая интервью телеканалу "Россия-1", заявил, что война в Украине идет "по плану". При этом он убежден, что ВС РФ имеют успехи на фронте, а российские солдаты — "герои".

Между тем утром 17 июля произошел взрыв на Крымском мосту: обвалилось полотно на нескольких перегонах, по которым двигались автомобили. Мост перекрыли для автотранспорта, а главы оккупационных администраций сообщили, что снимают ограничения на движение во время комендантского часа.

Между тем на автотрассе между Джанкоем и Мелитополем — многокилометровые пробки из машин. Российские корреспонденты уверяют, что причина пробок — ремонтные работы.