В Феодосии — громко: в небе над городом видят следы от ПВО, — соцсети (фото)

По свидетельствам местных жителей, следы от российской ПВО видели на южном побережье Крыма, а взрывы были слышны еще и на восточном.

В Феодосии в оккупированном Крыму местные жители сообщили о минимум одном взрыве. Кроме того, в небе зафиксировали след от ракеты ПВО. О происшествии рассказали в Telegram-канале "Крымский ветер".

Первое сообщение об инциденте в небе над Феодосией появилось в сети около 16:46. Утверждалось, что слышали единичный громкий взрыв. На фотографии, которую прислал, как утверждается, местный житель, видно след от ракеты ПВО.

След от ракеты ПВО в Феодосии

Позже опубликовали еще один след от снаряда ПВО — его якобы видели в небе над Коктебелем.

След от ракеты ПВО в Коктебеле

По сообщениям местных жителей стало понятно, что эхо от громкого звука слышали в поселке Советском и в Нижнегорском районе в направлении Изобильного, — указывается в мониторинговом Telegram-канале.

В канале движения сопротивления "Атеш" подтверждают инцидент в Феодосии и уверяют, что благодаря ему стало понятно, где именно россияне установили комплекс ПВО.

Отметим, район Феодосии-Коктебеля, где слышали взрыв и наблюдали полет ПВО, расположен на южном побережье Крымского полуострова. В 100 километрах на восток — Крымский мост. До ближайших позиций ВСУ — около 250 км. Изобильное — на восточном побережье, ближе к Геническу.

Точки, где слышали взрыв в Крыму днем 18 июля 2023 года

Пока руководители местной оккупационной власти не публиковали официальное подтверждение информации о работе ПВО над Феодосией.

Напоминаем, утром 17 июля громко было в районе Крымского моста — произошел взрыв на автомобильной части моста. СБУ заверило, что имеет определенную информацию о деталях взрыва, но сообщит ее после победы.

14 июля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что готов к решительным действиям, чтобы освободить оккупированные Россией территории. При этом он заверил: когда наступит время, он ни у кого не будет спрашивать разрешения.