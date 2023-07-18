ЧВК "Вагнер" больше нет: наемники Пригожина переходят в подчинение Шойгу, — росСМИ

По информации российских журналистов, решение о ликвидации "вагнеровцев" принял лично Путин. А большинство наемников перешли под руководство министра обороны РФ Сергея Шойгу.

ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекратила свое существование. Об этом у себя в Telegram-канале сообщает российский медиапроект "Можем объяснить" со ссылкой на четыре источника, близких к администрации Путина и ЧВК.

По информации журналистов, решение о ликвидации "вагнеровцев" принял лично президент РФ.

""Вагнера" в России не будет — таково решение "Главного". В Молькино их тоже не будет, там останутся контрактники Минобороны и бойцы других ЧВК", — заявил журналистам один из собеседников, близких к администрации Путина.

Другой источник росСМИ подтвердил, что несколько тысяч бойцов покинули военный полигон Молькино в Краснодарском крае, где находилась основная база ЧВК "Вагнер".

Сейчас власти РФ якобы "делят" наследие Пригожина, предлагая наемникам заключить контракты с Минобороны России, и большинство соглашается.

По словам одного из наемников, воюющего в подразделении около пяти лет, с Евгением Пригожиным остались только "самые опытные пехотинцы", которых глава Минобороны РФ Сергей Шойгу не собирается брать под свое крыло.

Также журналисты сообщают, что набор в ЧВК "Вагнер" в РФ прекращен. Большинство телефонов компании для вербовки новых сотрудников либо недоступно, либо звучит сообщение "ждите соединения с оператором", но за 5 минут его так и не происходит.

Группы в VK, посвященные вербовке, заблокированы "по требованию Генпрокуратуры". А бригадир "Вагнера" по прозвищу Баварец не доступен для связи. Хотя раньше, по словам журналистов, он отвечал едва ли не в любое время дня и ночи.

Несколько сотен бойцов "Вагнера" находятся в Беларуси, но они практически обезоружены, так как большую часть техники сдали Минобороны РФ.

Напомним, 17 июля стало известно, что лагерь наемников Евгения Пригожина в селе Молькино в Краснодарском крае РФ прекратил существование. Наемники перебираются на новое место дислокации, название которого не сообщают.

Ранее росСМИ сообщали, что якобы согласно договоренности главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с Александром Лукашенко, часть "вагнеровцев" перейдет под руководство ВС РФ, заключив контракты с Минобороны России. Другая часть переберется в Беларусь. По информации ГУР Минобороны Украины на 18 июля, там уже находится примерно 500-700 наемников Пригожина.

Фокус также писал о том, что, по информации росСМИ, в Воронежской области Российской Федерации обнаружили тела двух наемников ЧВК "Вагнер", которые отказали принимать участие в неудавшемся мятеже Пригожина.