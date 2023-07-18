Акт отчаяния: военные эксперты выясняли, зачем России нужны индийские ракеты BrahMos

Москва заинтересована в BrahMos, потому что залп из пяти или шести ракет практически невозможно перехватить. Однако эксперты отметили, что скоростные характеристики и малая высота полета BrahMos все же не гарантируют их 100% эффективность.

Индийская оружейная компания BrahMos Aerospace объявила о желании продавать свои крылатые ракеты BrahMos в Россию. Однако для Москвы было бы странным их покупать, поскольку РФ сама участвует в их производстве, и к тому же они стоят гораздо дороже отечественных "Калибров". О том зачем могут понадобиться индийские ракеты BrahMos Вооруженным силам РФ выясняли польские эксперты из Defence 24.

Авторы публикации отметили, что для россиян было бы странным закупать BrahMos, с учетом специфики применения данного вида вооружения. Например, если речь идет о модели BrahMos PJ-10, то это сверхзвуковая противокорабельная ракета, поэтому ее применения в контексте российско-украинской войны остается под вопросом. Кроме того российские вооруженные силы имеют в распоряжении ракеты "Калибр", которые и используются для ударов по Украине.

Смысл приобретения российской стороной BrahMos может заключаться в том, что, по словам разработчиков, данные ракеты практически невозможно перехватить.

Ракета BrahMos-А воздушного базирования

"Эти ракеты действуют на малой высоте и на очень высокой скорости. Защититься от них будет сложно. Сверхзвуковую крылатую ракету буквально невозможно перехватить. Но даже если удастся перехватить одну, две или три ракеты, то вы не перехватите залп из четырех, пяти, шести ракет", — пишут польские эксперты.

Между тем индийская ракета стоит гораздо дороже "Калибров" из-за самонаводящейся радиолокационной боеголовки, которая к тому же занимает много места и весит столько, что вес боеголовки не превышает 200 кг. В итоге цена BrahMos может превышать российскую ракету в три раза, отметили эксперты.

Действительно ли РФ нуждается в BrahMos

Однако судя по всему российская сторона может нуждаться в ракетах BrahMos из-за дефицита "Калибров" и "Искандеров". Об этом свидетельствует тот факт, что россияне не брезгуют наносить удары по наземным целям противокорабельными П-800 "Оникс" и ракетами ЗРК С-300, предназначенных для уничтожения воздушных целей.

В то же время эксперты подчеркнули, что скоростные характеристики и малая высота полета BrahMos не гарантируют 100% эффективность данного вида вооружения. Виной тому — наличие у ВСУ современных комплексов ПВО.

Характеристики ракеты BrahMos

"Действительно, западные зенитные комплексы доказали свою эффективность не только против "Ониксов", но и против гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые по крайней мере в три раза быстрее", — считают эксперты.

Но для россиян это не имеет значения, подытожили авторы материала, так как они надеются, что большое количество ракет сможет прорвать воздушную оборону Украины. Ко всему прочему западные страны в какой-то момент возможно будут вынуждены сократить свою помощь в области поставок боеприпасов к ЗРК.

Напомним, руководитель BrahMos Aerospace Атул Динкар Ране 16 июля заявил, что Россия постоянно рассматривается как потенциальный покупатель ракет BrahMos. При этом он уточнил, что сделка возможна только после "окончания нынешней ситуации в Европе".