Контрнаступление на юге: в "Азове" показали, как штурмуют позиции ВС РФ на Запорожье (видео)

Видео украинских бойцов свидетельствует, что состоялись удачные штурмовые действия на юге Украины. Благодаря наступательным действиям возможно продвижение вперед.

Бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Азов" показали штурмовые действия на южном направлении линии фронта. Видео снято камерой GoPro — благодаря этому видно оружие, которое применяют бойцы, и все детали наступления на позиции ВС РФ. Запись выложена на официальном Telegram-канале бригады.

Запись штурма позиции ВС РФ ведется с двух ракурсов — кадры, снятые камерой GoPro с точки зрения бойца, и кадры, снятые с помощью дрона, который отслеживает движения врага.

Указано, что штурм состоялся в июле 2023 года, точная дата — не указана, а дата публикации видео — 17 июля.

В заметке перечислено, какое именно оружие использовали бойцы бригады "Азов" — минометы, танки, стрелковое оружие. Дроны помогали увидеть, где расположены российские укрепления и прячутся враги. При этом видно, что запись — сокращенная версия боя, который длился несколько часов: первые кадры сняты днем, последние — вечером.

Бой бригады Нацгвардии "Азов" на южном направлении

Стоит также отметить, что "азовцы" не указали, где именно происходит бой. Однако издание "Милитарный" уверяет, что речь идет о штурме возле села Новопокровка Токмакского района Запорожской области. Официального подтверждения этого пока нет.

Новопокровка — село в Токмакском районе, которое на онлайн-карте боевых действий от DeepState все еще обозначено оккупированным. Расстояние до линии фронта — около 5 км.

Месторасположение села Новопокровка Токмакского района, где штурмовала бригада "Азов"

Генштаб ВСУ несколько часов назад опубликовал сообщение, в котором говорится как раз о наступательных действиях в районе Малой Токмачки-Новопокровки (также — в районе Большой Новоселки-Урожайного). Указано, что именно на этих участках бойцы Сил обороны "имели успех и закрепляются на занятых рубежах".

Генштаб ВСУ — о боях на Мелитопольском и Бердянском направлениях

Отметим, что командующий Таврическим отрезком фронта бригадный генерал Александр Тарнавский 18 июля сообщил об успешных попаданиях по позициям ВС РФ на юге за минувшие сутки. По его словам, нанесено более 1 600 ударов. При этом удалось уничтожить 41 единицу российской техники и четыре склада БК.

Напоминаем, российские солдаты, которые воюют против ВСУ на Запорожском отрезке фронта, "жалуются" на большое количество дронов, которые применяют украинские бойцы. Утверждают, что им приходится прятаться от беспилотников, которые парят в небе около шести часов подряд.

Валерий Шершень, спикер командования Объединенных сил на Таврическом направлении, 18 июля утверждал, что на юге действительно продолжаются тяжелые бои. Украинские войска закрепляются на новых рубежах, в то время как российское командование начало вводить в бой резервы.