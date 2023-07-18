"Атакуют роями дронов": российские военные пожаловались на новую тактику ВСУ (видео)

На Запорожском направлении оккупанты вынуждены сутками высматривать БПЛА и по шесть часов прятаться в укрытиях.

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Российские военные начали жаловаться на новую методику украинских операторов дронов, которые активно атакуют вооруженные силы РФ роями беспилотников. Монолог одного из оккупантов, который сетовал на украинские БПЛА, выпустило в эфир РИА Новости.

Командир подразделения ВС РФ, который воюет против украинских бойцов на запорожском направлении, пожаловался на то, что ВС РФ постоянно атакуют его позиции беспилотными летальными аппаратами. Когда журналист попросил его назвать количество обстрелов, с которыми столкнулись российские войска за прошедшую неделю, командир ответил, что уже сам сбился со счета.

По словам оккупанта, его подчиненные круглосуточно несут дежурство, чтобы уберечься от дронов. В темное время суток они следят за обстановкой с помощью "ночника", а днем используют бинокль. Из вооружения у них — переносной зенитный ракетный комплекс "Игла".

"Нужно сидеть и патрулировать все это. Потому, что у них (ВСУ — ред.) такая методика появилась — они роем (дронов, — ред.) начинают работать. И ты сидишь часами. Можешь часа четыре, шесть сидеть", — сказал командир подразделения ВС РФ.

Сначала на запорожском направлении в небо взлетает дрон-разведчик. Ориентируясь на его информацию, операторы БПЛА начинают выпускать сразу несколько беспилотников, которые атакуют россиян и не дают им вовремя применит ПЗРК.

Напомним, 17 июля стало известно, что украинские дроны уничтожили технику ВС РФ на миллионы. Как заявил вице-премьер Михаил Федоров, дешевые беспилотники помогают ВСУ громить оккупантов и беречь жизни солдат.

А в конце июня в Минобороны Украины сообщили о том, что российские текущие потери в 8 раз выше, чем у ВСУ. По данным Анны Маляр, российские войска пытались продвигаться на 5 направлениях, а ВСУ наступают на юге и востоке Украины.