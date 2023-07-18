"Атакують роями дронів": російські військові поскаржилися на нову тактику ЗСУ (відео)

На Запорізькому напрямку окупанти змушені цілодобово виглядати БПЛА і по шість годин ховатися в укриттях.

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Російські військові почали скаржитися на нову методику українських операторів дронів, які активно атакують збройні сили РФ роями безпілотників. Монолог одного з окупантів, який нарікав на українські БПЛА, випустило в ефір РИА Новости.

Командир підрозділу ЗС РФ, який воює проти українських бійців на запорізькому напрямку, поскаржився на те, що ЗС РФ постійно атакують його позиції безпілотними летальними апаратами. Коли журналіст попросив його назвати кількість обстрілів, з якими зіткнулися російські війська за минулий тиждень, командир відповів, що вже сам збився з рахунку.

За словами окупанта, його підлеглі цілодобово несуть чергування, щоб уберегтися від дронів. У темний час доби вони стежать за обстановкою за допомогою "нічника", а вдень використовують бінокль. З озброєння у них — переносний зенітний ракетний комплекс "Игла".

"Потрібно сидіти й патрулювати все це. Тому, що у них (ЗСУ — ред.) така методика з'явилася — вони роєм (дронів, — ред.) починають працювати. І ти сидиш годинами. Можеш години чотири, шість сидіти", — сказав командир підрозділу ЗС РФ.

Спочатку на запорізькому напрямку в небо злітає дрон-розвідник. Орієнтуючись на його інформацію, оператори БПЛА починають випускати одразу кілька безпілотників, які атакують росіян і не дають їм вчасно застосувати ПЗРК.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що українські дрони знищили техніку ЗС РФ на мільйони. Як заявив віцепрем'єр Михайло Федоров, дешеві безпілотники допомагають ЗСУ громити окупантів і берегти життя солдатів.

А наприкінці червня в Міноборони України повідомили про те, що російські поточні втрати у 8 разів вищі, ніж у ЗСУ. За даними Анни Маляр, російські війська намагалися просуватися на 5 напрямках, а ЗСУ наступають на півдні та сході України.