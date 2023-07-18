Дезертирство во время войны: юрист объяснил новые поправки в Уголовный кодекс Украины

По мнению эксперта, народные депутаты Верховной Рады приняли поправки в УК Украины, которые декриминализируют побег из воинской части сроком менее трех дней.

Народные депутаты внесли изменения в статью 407 Уголовного кодекса Украины "Самовольное оставление воинской части или места службы". Согласно поправкам, военнослужащего можно привлечь к ответственности только в том случае, если он оставил воинскую часть или место службы более чем на трое суток. Таким образом изменения в Уголовный кодекс Украины декриминализируют побег из воинской части продолжительностью до трех дней. Об этом заявил руководитель практики уголовного права, партнер LCF Law Group Максим Шевердин в комментарии изданию "Зеркало недели".

"Оставление места службы продолжительностью до трех суток, совершенное в условиях военного положения, также не охватывается составом административного правонарушения, предусмотренного статьей 172-11 КУоАП, поскольку административное правонарушение не содержит указания на обстановку совершаемого деяния — военное положение. То есть за оставление военной части, совершенное в условиях военного положения, не предусмотрена ни административная, ни уголовная ответственность", — отметил юрист.

Если президент подпишет закон, правоохранителям придется закрыть уголовные производства, где речь идет о дезертирстве сроком до трех дней.

Эксперт также отмечает, что в прошлом году по статье было открыто 6174 уголовных производства, из которых в 1540 случаях вручено подозрение. В этом году правоохранители открыли 6476 производств, подозрение вручили в 877 случаях.

В связи с новыми поправками также возникает вопрос, как правоохранители будут квалифицировать те случаи, когда боец оставил место службы на срок до трех дней. А также с какого момента начинается исчисление срока дезертирства. По мнению эксперта, ответы даст правоприменительная практика правоохранительных органов и судов.

Фокус ранее писал о том, что в июне в Ивано-Франковской области мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы за дезертирство.

Также Фокус рассказывал 11 июля, что в Донецкой области задержали российских дезертиров, которые хотели отдохнуть от фронта у моря.