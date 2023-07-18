"Шока уже не было": у Путина рассказали о реакции на новый удар по Крымскому мосту, — СМИ

По словам представителей российской элиты, их не волнует ни Крымский мост, ни мятеж Пригожина. Зато волнение вызывают успехи ВСУ на линии фронта.

Российская элита — чиновники и крупнейшие олигархи — достаточно спокойно восприняли вторую атаку на Крымский мост, которую совершили, как подозревают, дроны ВСУ. Однако есть другие события, на которые они будут реагировать не как на рутину. Об этом говорится в материале издания The Moscow Times.

Издание пообщалось с неназванными представителями российской элиты — с высокопоставленными чиновниками и влиятельными олигархами. Как выяснилось, они не слишком волнуются по поводу Крымского моста: говорят, что "шока уже нет".

Атака на Крымский мост вызвала определенные логистические проблемы, все же признали собеседники журналистов. В частности, осложнилось снабжение российской армии, не ясно, что делать с десятью тысячами туристов, которые застряли на полуострове. События свидетельствуют, что Путин ослаб — не выполнил обещаний, которые взял на себя после аннексии, когда гарантировал 100-процентную безопасность.

Однако особого информационного ажиотажа нет, утверждают представители российской элиты. Они не волнуются, воспринимают события — весенние бои, мятеж Евгения Пригожина — как рутину. И "настроены на работу", цитирует издание слова собеседников.

Однако есть событие, которое встревожит гораздо больше, чем повреждение 600-тонного пролета Крымского моста. И это событие — отступление из Бахмута. Отступление, как свидетельство успешного контрнаступления ВСУ, оценивается россиянами, как нечто "гораздо хуже", чем все предыдущие "неприятности".

Повреждения, которое получил Крымский мост во время атаки 17 июля 2023 года

Собеседники СМИ также предположили, каким будет ответ Путина на взрывы на Крымском мосту. Прежде всего, они отметили, что как и после атаки 8 октября 2022 года, глава Кремля не обращался к нации. Зато просто собрал силовиков и военных и начал планировать "удар возмездия". "Возмездие", прогнозируют высокопоставленные россияне — это массированные ракетные удары по городам Украины.

Между тем жители оккупированного Крыма могут пока не ожидать никаких обещаний из центра, уверены представители Москвы. Да, эти люди потеряли доходы от туризма, да, они почти заблокированы на полуострове. Да и они не ожидают никакой помощи, уверен исследователь из Принстонского университета Евгений Рощин: "Сомневаюсь, что люди там серьезно на нее рассчитывают, учитывая предыдущие взрывы мостов и регулярные прилеты дронов. Для людей это новая нормальность".

Напоминаем, в результате удара по Крымскому мосту оккупационная власть предложила россиянам выбираться в РФ через оккупированные части Донецкой и Херсонской областей. Для этого предложила воспользоваться специальной инструкцией, где учили, как безопасно перебраться через места, где идет война.

Между тем руководители оккупационной власти Сальдо и Пушилин решили облегчить движение транспорта, который направлялся из Крыма в направлении Мелитополя, а затем — мимо Бердянска и Мариуполя — в Ростовскую область РФ. Их решение — отмена проверок на КПП и комендантского часа.

Крымский мост взорвался утром 17 мая — предполагают, что по нему попали дроны или ракеты неизвестного происхождения или переделанные квадроциклы.

В результате взрыва поврежден пролет автомобильной части сооружения, поэтому грузовики и легковушки направили в объезд, причем на выезде из Крыма им пришлось стоять в многокилометровых очередях.