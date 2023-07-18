"Делает то же самое, что Гитлер": Зеленский объяснил, почему не хочет разговаривать с Путиным (видео)

После Бучи с Путиным не о чем говорить, считает Зеленский. Но придет время и война закончится путем дипломатии.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июля в интервью африканским журналистам заявил, что не готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Он опроверг нарративы и дезинформацию, которые распространяет Россия, что в мире только страны Европы и США поддерживают Украину.

"Таким образом они делят мир, словно на других континентах — другие люди. Все люди на земле не хотят войны. Есть нюансы. Мы по-разному можем относиться к войне. Но мы все объединены тем, что война — это зло, это — трагедия, это — страшный вызов", — сказал президент.

Зеленский отметил что Россия все время заявляет о якобы готовности к переговорам. При этом оккупационные войска захватывают Запорожскую АЭС и атакуют энергетическую инфраструктуру Украины.

"Блэкаута на этом континенте не было за 100 лет. Последний блэкаут был при Гитлере. Он (Путин — ред.) делает то же, что Гитлер. Пути захвата Украины были те же самые, что и у фашистской Германии. Он сделал все то же самое, только Киев не взял", — добавил глава государства.

Президент рассказал африканским СМИ, что, деоккупируя украинские города и села, там находят массовые захоронения замученных украинцев. После этого стран, которые хотели бы хотели склонить Украину к переговорам с РФ, становится все меньше и меньше.

Также глава нашего государства отметил, что "не надо говорить с нами ультиматумами" и пулями.

"Все были готовы воспринимать, что окончание войны путем дипломатии при уважении к нашему суверенитету, но все равно в формате дипломатии. А тогда мы зашли в Бучу и нашли массовые захоронения. Придет время и война закончится. Но с этим человеком говорить, ну извините", — заявил Владимир Зеленский.

Во время встречи был затронут вопрос прекращения зерновой инициативы.

"Сейчас зерновая инициатива. Где в этом коридоре войско? Там зерно. Оно едет в Украину? Нет. От этого зависит, будет ли голод в ваших государствах? Да. Для чего он блокирует?", — сказал президент.

Также во время этой встречи президент нашего государства обсудил ядерную безопасность, членство Украины в НАТО и кластерные боеприпасы.

Встреча Владимира Зеленского с представителями африканских СМИ

Напомним, Владимир Зеленский считает, что зерновой коридор возможен без РФ. По словам президента, Украина вместе с ООН и Турцией самостоятельно способны обеспечить работу соглашения. Председатель Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев отметил, что турецкий флот и страховые гарантии от компаний могли бы обеспечить безопасность зернового коридора.

Напомним, что СМИ сообщили об альтернативе зерновому коридору. Выход РФ из соглашения по зерну — еще не конец для экспорта.