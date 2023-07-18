ЧВК "Вагнер" в Беларуси: Польша назвала лучший метод сдерживания наемников РФ

Именно из Познани командуют американскими солдатами на всем восточном фланге НАТО. Это присутствие очень важно, особенно в контексте ситуации на восточной границе Польши, заявил министр обороны Мариуш Блащак.

Во вторник, 18 июля польского генерала Мацея Яблонского назначили заместителем командующего 5-м корпусом Сухопутных войск США. Генерал Яблонский заменил генерал-майора Адама Джокса. Это второй раз в истории, когда польский офицер занимает столь важную и престижную должность, сообщает Министерство национальной обороні Польши.

В ходе церемонии глава Министерства национальной обороны вручил медаль Войска Польского командиру V корпуса генералу Я. Колашескому.

"Для нас особенно важно присутствие американских солдат в Польше, особенно солдат V корпуса. Мы инвестируем в инфраструктуру американских войск, чтобы обеспечить им наилучшие условия для дислокации. Я очень рад, что лагерь Костюшко в Познани стал резиденцией передового командования 5-го корпуса, который сейчас постоянно дислоцируется в Польше. Я убежден, что этот успех был бы невозможен без профессионального руководства", — отметил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Во время своего пребывания в 5-м корпусе министр М. Блащак принял участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, созданной для поддержки защиты Украины от российской агрессии и предоставлении самой необходимой военной техники.

В этот день глава Министерства национальной обороны также встретился с командованием V корпуса Сухопутных войск США.

"Цель моего визита в США — оценить американское участие в укреплении восточного фланга НАТО. Здесь, в Форт-Ноксе, расположено командование V армейского корпуса США, передовой элемент которого постоянно находится в Познани. Именно из Познани командуют американскими солдатами на всем восточном фланге Североатлантического альянса. Это присутствие очень важно, особенно в контексте ситуации за нашей восточной границей. С одной стороны, мы имеем дело с нападением России на Украину, там идет война. С другой стороны, мы осознаем угрозы территориям Беларуси. Сегодня мы знаем, что вагнеровцы в Беларуси. Американское присутствие — лучший метод сдерживания агрессора", — заявил глава Министерства обороны Польши в первый день своего визита в США.

Что известно о V армейском корпусе США в Польше

Командование 5-го армейского корпуса США было возобновлено в 2020 году в Форт-Ноксе, штат Кентукки, и его передовая позиция в формуле постоянного присутствия функционирует как лагерь Костюшко в Познани. Командование корпуса насчитывает около 600 солдат, из которых около 200 служат в Польше. Его основной задачей является координация действий и руководство сухопутными войсками США на восточном фланге Североатлантического альянса, оперативное планирование, а также взаимодействие и синхронизация действий сил США с войсками других стран НАТО.

Польша остается одной из самых активных стран, поддерживающих Украину в ее усилиях по вытеснению России с аннексированных ею территорий. Заседания контактной группы в основном направлены на координацию действий государств в интересах нашего восточного соседа.

Напомним, 17 июля стало известно, что Польша объявила запуск программы ORKA по закупке субмарин нового типа для ВМС. Программа ORKA является одной из важнейших программ модернизации Войска Польского. Цель ее реализации — приобрести подводные лодки с передачей необходимых технологий.

Ранее, 9 июля Фокус писал, что Польша тайно отдала Украине 10 советских вертолетов. ВВС Украины не хватает преимущества в воздухе во время контрнаступления, и Польша недавно передала Украине примерно 10 советских вертолетов Ми-24.