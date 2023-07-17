Польша объявила запуск программы ORKA по закупке субмарин нового типа для ВМС

Программа ORKA является одной из важнейших программ модернизации Войска Польского. Цель ее реализации — приобрести подводные лодки с передачей необходимых технологий.

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Польша начинает первые шаги для закупки субмарин нового типа для своего флота и реализует запуск программы ORKA. Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак в Twitter.

Он отметил, что реализацию инициативы уже начали. Агентство вооружений начало предварительные рыночные консультации по новому типу подводной лодки для ВМС Польши.

Блащак отметил, что программа ORKA является одной из важнейших программ модернизации Войска Польского. Цель Минобороны — приобрести подводные лодки с передачей необходимых технологий. Окончательные сроки по запуску он не назвал.

"Начата реализация программы ОRКА", — говорится в сообщении.

В составе ВМС Польши сейчас функционирует только одна подводная лодка. Это судно типа Kilo, спущенное на воду в 1985 году. Судно было модернизировано и капитально отремонтировано специалистами. Подводная лодка прошла по меньшей мере 10 ремонтов в период с 2020 по 2021 год. Ее текущее состояние неизвестно.

Напомним, 9 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Польша тайно отдала Украине 10 советских вертолетов. ВВС Украины не хватает преимущества в воздухе во время контрнаступления, и Польша недавно передала Украине примерно 10 советских вертолетов Ми-24. Журналисты отметили, что некоторые самолеты и вертолеты Украине предоставляют страны, бывшие участники Варшавского договора, которые сейчас входят в НАТО. И в то же время российские войска используют более современные самолеты и вертолеты Ка-52, в частности на южном фронте, где наступают ВСУ.