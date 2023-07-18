Суд без преступника: в МИД объяснили, возможен ли заочный процесс над Путиным (видео)

Из слов дипломата Кориневича следует, что Международный уголовный суд не уполномочен судить главу Кремля за преступление агрессии. Но есть возможность сделать это в рамках национального судебного процесса.

Антон Кориневич, посол по особым поручениям при МИД Украины, объяснил, возможен ли заочный трибунал над президентом РФ Владимиром Путиным. При этом дипломат отметил, что в последнее время международные суды не проводят заочные процессы над обвиняемым. Однако подобный процесс возможен в рамках национального суда. О ситуации рассказало издание "РБК-Украина".

Во время брифинга, в котором принял участие Кориневич, рассмотрели вопрос о международном трибунале над Путиным в формате "in absentia" — то есть при отсутствии обвиняемого, то есть заочно. Дипломат остановился на двух тезисах: о корректности словосочетания "заочный трибунал" и о возможности заочного процесса в международном суде.

Что именно должно состояться заочно: трибунал или процесс

Представитель МИД, который является специалистом по международному праву и по поручению правительства занимается вопросами суда над главой Кремля, прежде всего объяснил, что не следует путать два понятия — трибунал (как название специального суда) и процесс (как обсуждение дела с юридической точки зрения). Из его слов следует, что не корректно говорить о заочном трибунале, зато правильно — о процессе в отсутствие обвиняемого.

Международник пояснил, что "in absentia" — это заочный процесс, а не заочный трибунал: "Суд может работать или только в присутствии обвиняемых лиц, или же отсутствии. То есть "in absentia" — это по сути заочное производство".

Возможен ли заочный процесс над Путиным

Кориневич утверждает, что сейчас в международных трибуналах нет практики проводить заочные процессы над обвиняемым.

Зато национальное законодательство отдельных стран позволяет подобный способ проведения судебного заседания. Что касается процесса над Путиным, то в связи с этим проводятся консультации с партнерами — каким образом провести трибунал так, чтобы удовлетворить право главы Кремля на защиту.

"Это будет зависеть от того, на какой основе будет построен спецтрибунал. Это безусловно, в том числе, зависит от тех консультаций", — подчеркнул представитель МИД.

Отметим, накануне — 17 июля — Кориневич заявил, что есть "юридический пробел" в отношении работы Международного криминального суда, который должен был бы рассмотреть дело Путина. По его словам, пробел — это то, что МКС не уполномочен рассматривать "преступление агрессии", совершенное "руководителем государства". Подобный пробел — следствие работы МКС в соответствии с Римским статутом.

Между тем Украина так и не подписала Римский статут, напомнил дипломат. Похоже, это дает законные возможности начать национальный процесс против главы Кремля.

Напомним, Международный криминальный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Президент РФ и Уполномоченная по правам защиты детей Мария Львова-Белова подозреваются в похищении украинских детей.

Сейчас идет дискуссия, может ли Путин принять очное участие в совещании стран БРИКС в ЮАР. ЮАР подписала Римский статут поэтому должна была бы его арестовать: президент Рамафоса колеблется, готов ли он приветствовать у себя человека, которого подозревают в похищении детей.