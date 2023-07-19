Срыв зерновой сделки: ЕС хочет увеличить экспорт агропродукции Украины наземным путем

Выход РФ из зернового соглашения, это — худшее, что мог сделать Путин, считает Жозеп Боррель. В ЕС ищут другие пути экспорта украинского зерна.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель на полях саммита блока со странами Латинской Америки и Карибского бассейна 17 июля заявил, что Европейский союз после выхода России из "зерновой сделки", хочет увеличить сухопутный экспорт украинского зерна, пишет Reuters.

В понедельник, 18 июля, власти РФ объявили о прекращении зерновой инициативы. Решение Москвы о выходе из зерновой сделки означает, что сотни тысяч людей по всему миру будут лишены основных продуктов питания.

"Они используют голод как оружие. Это одна из худших вещей, которые Путин мог сделать", — добавил Боррель.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что ЕС стремится ответить на решение РФ расширением наземных маршрутов экспорта украинского зерна. Речь идет о так называемых "полосах солидарности", а также поставки автомобильным и железнодорожным транспортом через соседей Украины из ЕС и Молдову.

"Есть и другие пути вывоза зерна из Украины, например, через Румынию и Польшу. Если россияне будут продолжать политику препятствования экспорту зерна и удобрений из Украины, нам придется искать другие пути для вывоза зерна", — сказал политик.

Лео Варадкар считает, что то, что сделала Россия является неправильным шагом. Это повлияет не только на людей в Украине, но и на людей в беднейших частях мира.

Российская Федерация сорвала "зерновую сделку"

17 июля спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил об остановке действия Черноморской зерновой инициативы. О своем решении Москва официально проинформировала Украину, Турцию и секретариат ООН. Кремль объяснил свои действия якобы невыполнением ее требований.

В последнее время Россия регулярно угрожала не продлить действие зернового коридора, несмотря на призывы ООН и Турции, которые стали посредниками договоренности.

До нападения России в феврале 2022 года около трех четвертей украинского производства зерна экспортировалось в Европу, Китай и Африку, при этом подавляющее большинство зерновых и масличных культур проходило через черноморские порты Украины.

Напомним, 16 июля последнее судно, которое шло в рамках заключенного при посредничестве ООН соглашения, которое позволяет безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море, вышло из Одесского порта.

Ранее, 18 мая, посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что "зерновая сделка" не предусматривает выполнения требований РФ. По словам дипломата, по вопросам, инициированным Москвой, сейчас идут дискуссии. Зерновое соглашение подписывалось ООН с Россией именно в таком формате.