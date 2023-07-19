Контрнаступление ВСУ: Силы обороны используют маленькие группы, чтобы продвигаться вперед, — WP

По словам аналитиков, тактика Украины может минимизировать потери, но она сопряжена с компромиссами. Так, продвижение будет развиваться медленнее.

Украинские командиры начали использовать малозаметные небольшие группы, которые состоят из 15-50 человек. Об этом заявила аналитик американского Института изучения войны Катерина Степаненко, пишет The Washington Post.

Сообщается, что некоторые из членов таких групп – это саперы, которые выводят из строя вражеские мины. Другие следят за небом, чтобы сбивать российские вертолеты.

Кроме того, Роб Ли, бывший офицер морской пехоты, ныне работающий в Исследовательском институте внешней политики, сказал, что тактика Украины может минимизировать потери, но она сопряжена с компромиссами. Так, продвижение будет развиваться медленнее.

По словам аналитиков, у российских сил было несколько месяцев, чтобы установить мины, вырыть окопы и разместить противотанковые подразделения и начать использовать беспилотники, которые замедлили продвижение Украины.

Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников журналистам, командование должно избегать потерь среди живой силы. Особенно в той ситуации, когда не хватает авиации.

"Мы не можем использовать тактику мясорубки, как это делают россияне. Для нас самое дорогое — это жизнь и здоровье наших солдат. Поэтому наша задача — добиваться успехов на фронте, защищая человеческие жизни", — сказал Резников.

По словам журналистов, Украина во время контрнаступления ВСУ задействовала лишь 4 из 12 подготовленных бригад.

Отметим, что, как говорил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, Украина еще не использовала всю боевую мощь в контрнаступлении ВСУ. По его словам, украинские военные продвигаются медленно из-за минных полей. Командование бережет жизни военнослужащих, а потому замедление — это нормально.

Кроме того, командир ВСУ рассказал, о главной проблеме для контрнаступления. По его словам, главной проблемой для Сил обороны является "небо". ВС РФ могут просматривать поле боя с воздуха.