Придется переписать Конституцию: Резников заговорил о размещении иностранных военных баз

По словам главы Министерства обороны, нынешние формулировки уже устарели и неактуальны для Украины. Также нужно будет обозначить, что Киев сам вправе выбирать механизмы, которые будут отвечать за безопасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников сделал предложение касаемо того, чтобы внести изменения в Конституцию и разрешить размещать в стране иностранные военные базы. Об этом сообщается в колонке политика на Liga.net 17 июля.

В авторском материале "В НАТО без эмоций. Что мы таки получили на саммите в Вильнюсе" Алексей Резников написал, что норма украинской Конституции о том, что не допускается расположение иностранных военных баз на территории страны уже слегка устарела и реальность украинцев давно изменилась.

"Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а каким-то "центром взаимодействия и обмена опытом" или что-то. Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций", — говорится в сообщении.

Отдельного внимания, по мнению министра, стоит статья 17 Конституции Украины, которую необходимо дополнить. В ней идет речь о защите суверенитета и территориальной целостности и в будущем нужно дописать, что Украина сама вправе избирать механизмы, которые будут эффективны для обеспечения безопасности. В частности, если речь идет о присоединении к различным организациям и международным договорам.

"Это более четко раскроет и нормирует идею европейского и евроатлантического курса, заложенную в абзаце 5 преамбулы", – продолжил Алексей Резников.

Напомним, 17 июля отмечалось, что Украина может получить свое приглашение в НАТО на следующем саммите, который пройдет в Вашингтоне в 2024 году. По словам экс-спрецпредставителя США Курта Волкера, некоторые западные страны еще не осознали, что Киев борется за них тоже, но в ближайший год все может кардинально измениться.

А вот бывший советник Офиса президента Алексей Арестович 16 июля высказался о сценарии, в котором лишь часть Украины станет членом НАТО, а остальные будут находиться в оккупации пока идут мирные переговоры. Он считает, что это неплохая сделка.

14 июля председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген сообщил, что только членство в НАТО защитит Украину от российской агрессии, а вот гарантий безопасности и поставок оружия может быть крайне мало.