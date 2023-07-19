Целились по инфраструктуре: ВС РФ били по Одесской области ракетами "Оникс" и Х-22, — ВСУ

Российские войска атаковали украинские регионы ракетами нескольких типов и дронами. Силам обороны удалось ликвидировать десятки "Шахедов" и "Калибров".

В ночь на 19 июля ВС РФ атаковали Украину с юга, применив ракеты и ударные БПЛА. Утром в Воздушных силах ВСУ подвели итоги боевой работы и рассказали о целях врага.

"Атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара — Одесская область", — проинформировали в Воздушных силах.

За ночь 19 июля Силам обороны удалось сбить 37 воздушных целей:

13 крылатых ракет "Калибр" из 16, вероятно запущенных с корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря;

1 управляемую авиационную ракету Х-59, запущенную с истребителя Су-35 из акватории Черного моря;

23 ударных беспилотников Shahed-136/131 из 32, запущенных из Крыма и Краснодарского края.

Также врагом были выпущены 8 крылатых ракет типа Х-22 с самолетов Ту-22М3 из акватории Черного моря и 6 крылатых ракет "Оникс" из Крыма.

"Удары ракет Х-22 и "Оникс" были направлены по инфраструктуре Одесской области. О последствиях этих ударов и пострадавших сообщат местные военные администрации", — заявили в Воздушных силах.

Также в ВСУ сообщили, что в течение текущих и прошлых суток нанесли 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава врага.

Напомним, в КГВА сообщали, что ночью 19 июля российские силы атаковали столицу дронами Shahed, но все были обнаружены и ликвидированы на подступах к городу. В Одесской области раздавались громкие взрывы и детонировал склад с фейерверками. В Запорожской области также слышали взрывы, однако подробности пока неизвестны. На Харьковщине работала ПВО.

Также утром 19 июля взрывы раздавались во временно оккупированном Крыму. Сообщалось о "прилете" в склад боеприпасов ВС РФ на Старокрымском полигоне вблизи села Кринички.