Выезд мужчин из Украины: кто с августа может спокойно пересекать границу

Практически полтора года из-за полномасштабной войны часть граждан не имеет право покидать страну, но при этом есть некоторые исключения из правил.

В связи с действием военного положения и всеобщей мобилизации, в Украине действует запрет на выезд за границу для военнобязанных мужчин. Здесь не обошлось без исключений и они прописаны в постановлении Кабинета министров Украины под номером 57.

Пока продолжается война, военнообязанные мужчины возрастом от 18 до 60 лет не могут покинуть территорию страны и в любой момент могут получить повестку для дальнейшего прохождения службы. Но, при определенных обстоятельствах правило не действует.

Выезд за границу для мужчин с 1 августа: кто имеет право

В соответствии к законам Украины, выезжать за пределы страны могут те, кто не подлежит всеобщей мобилизации по ряду пунктов: по возрасту, состоянию здоровья, по личным обстоятельствам или же из-за своей профессиональной деятельности.

Сюда входят следующие граждане:

мужчины возрастом до 18 и от 60 лет

мужчины от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают на территории другой страны. У них должны стоять соответствующие отметки об этом в паспорте;

исключенные с военного учета по состоянию здоровья

мужчины, которым разрешено выехать за границу по состоянию здоровья. К примеру, можно выехать на лечение;

мужчины, которым разрешено выехать за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины призывного возраста, которые имеют право на выезд за границу из-за профессии;

граждане, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны в противостоянии РФ;

военнослужащие, у которых есть специальное разрешение;

мужчины и женщины на государственной службе.

Выезд за границу для мужчин с 1 августа: нюансы

Также есть определенные причины, по которым граждане Украины могут официально покинуть страну на время. К примеру, если это нужно для того, чтобы помочь ВСУ.

В этот перечень входят водители-волонтеры, которые перевозят гуманитарную помощь, медицинские грузы и грузы для ВСУ. Также это касается представителей культуры, которые благодаря концертам собирают большие суммы и отправляют их на армию. Отдельного внимания стоит тот факт, что они одновременно прославляют страну на международной арене.

Также выдаются разрешения спортсменам и тренерам для участия в соревнованиях и сборах.

Выехать можно и по семейным обстоятельствам. К примеру:

многодетным отцам несовершеннолетних детей;

при наличии детей до 18 лет с инвалидностью;

отцы, которые самостоятельно воспитывают ребенка или являются опекунами несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью І или ІІ группы;

если родственники жены или мужа нуждаются в постоянном уходе. Здесь нужны подтверждающие документы;

если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы.

По профессии:

военным разрешается выезжать в отпуск при наличии документов и разрешения из воинских частей;

сотрудникам учреждений, которые ухаживают за людьми с инвалидностью и состоят на военном учете;

члены экипажей кораблей, если они едут работать на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал — в командировку или на обучение.

Больше нюансов можно найти в постановлении Кабмина.

Напомним, 26 июня сообщалось, что в Украину не вернулись почти 19 тысяч военнообязанных, которые выехали за пределы страны по системе "Шлях". Выезд за рубеж для беглецов обошелся в сумму от 3 до 7 тысяч долларов.