Лидер разведывательного ведомства Великобритании Ричард Мур отметил, что спецслужбы готовы принять тайны граждан РФ и использовать их для того, чтобы закончить кровопролитие в Украине.

Глава британской службы внешней разведки МI-6 Ричард Мур считает, что россияне должны "объединить усилия" для того, чтобы закончить войну в Украине. Для этого было предложено сотрудничество. Ою этом пишет издание Reuters 19 июля.

По его словам, у Российской Федерации сейчас мало перспектив на то, что они смогут восстановить ранее занятые позиции в Украине и оккупировать новые территории. Вся эта ситуация похожа на Пражскую весну 1968 года, когда СССр принял решение отменить либерализационные реформы, отмечает Ричард Мур.

"Став свидетелями продажности, междоусобиц и бездушной некомпетентности своих лидеров — человеческого фактора в его худшем проявлении — многие россияне борются с теми же дилеммами, что и их предшественники в 1968 году. Я приглашаю их сделать то, что другие сделали за последние 18 месяцев, и объединить усилия с нами. Наши двери всегда открыты… С нами их тайны будут в безопасности, и вместе мы будем работать над тем, чтобы положить конец кровопролитию", — говорится в сообщении.

Отдельно глава британской разведки затронул еще несколько тем. В частности решение Ирана поставлять российским оккупантам дроны-камикадзе. Он считает, что это "бессовестно", а также могло стать причиной внутреннего раздора в Тегеране.

Также у МI6 есть данные о том, что Российская Федерация и Китай бросают много усилий на то, чтобы овладеть современными технологиями, которые якобы смогут им помочь в будущем. Речь идет об искусственном интеллекте и квантовом вычислении.

Напомним, 19 июля в британской разведке сообщили, что РФ может ослабить Запорожское направление фронта из-за активизации боевых действий в низовьях Днепра. Они будут вынуждены жертвовать своими группировками на одном из участков фронта.