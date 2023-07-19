Франция увеличивает оборонный бюджет на 2024-2026 годы на 413 млрд евро: на что пойдут средства

Увеличение бюджета позволит финансировать разработку гиперзвукового оружия, покупать самолеты, средства ПВО, а также создавать сеть наноспутников для наблюдения из космоса.

Французский парламент одобрил предложение президента Эммануэля Макрона по увеличению расходов на оборону более чем на 30% в следующие 2 года. Об этом сообщает Army Recognition.

В 2024-2026 годах на оборону выделят на 413 млрд евро. Инвестиции охватят все виды войск и разведывательное сообщество Франции. Страна планирует приобрести за 16 млрд евро боеприпасы, модернизировать противокорабельные ракеты и торпеды, а также разработку новых ракет для ПВО Aster, Meteor и другие. Также 49 млрд пойдет на обеспечение оперативной готовности Вооруженных сил Франции.

Куда пойдут дополнительные 413 млрд евро

Кроме вышеупомянутых данных миллиарды пойдут на каждый род войск. ВМС Франции получат:

финансирование на авианосец PANG;

приобретение 15 фрегатов FDI;

приобретение торпед F-321;

приобретение противокорабельных ракет.

Также Франция выделит средства на:

разведку и контрразведку — 5 млрд евро;

укрепление зарубежных возможностей — 13 млрд евро;

технологии БПЛА — 5 млрд евро;

улучшение ПВО — 5 млрд евро;

инвестиции в инновации — 10 млрд евро;

космическая сфера предусматривает создание сети наноспутников наблюдения — 6 млрд евро;

киберзащиту — 4 млрд евро.

Воздушные силы получат 32 истребителя Dassault Aviation в период до 2032 года. К 2027 году ожидается презентация истребителя следующего поколения в кооперации с Германией и Испанией. Напоследок Воздушные силы планируют получить гиперзвуковую крылатую ракету "воздух-земля" ASN4G. Над ее созданием работает ArianeGroup.

Напомним, 18 июля СМИ писали, что Польша и страны Балтии рассматривают сценарий ввода войск в Украину.

15 июля СМИ сообщали, что Индия и Франция готовят мирный план для Украины.