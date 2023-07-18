Польша и страны Балтии рассматривают сценарий ввода войск в Украину, — ТВ Франции (видео)

По словам журналиста Жан-Доминика Мерше, некоторые страны не исключают варианта нового наступления РФ, после чего нужно будет принимать более эффективные решения для помощи Украине, однако доказательств он не предоставил.

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Польша якобы может рассматривать сценарий того, чтобы отправить свои войска в Украину вместе с союзниками. С такой темой на французском телеканале LCI вышло политическое ток-шоу 13 июля.

Французский журналист Жан-Доминик Мерше отметил, что сейчас есть размышления о том, что Польша и страны Балтии могут создать многонациональную дивизию, которая может в будущем помочь Украине в борьбе с российской агрессией.

"Скажем так, (коалицию, — ред.) включающую украинские силы, польские силы, силы Балтии, возможно, другие, если Россия сможет прорвать фронт и возобновить там наступательные действия. Я думаю, что фактически будет такая дивизия, как Польша и другие направят войска вне НАТО", — говорит журналист.

При этом, он не раскрывает свои источники, как отметил ведущий ток-шоу, но такое заявление вызывает смущение у многих.

В сюжете отдельно вспомнили слова бывшего главы НАТО Андерса Расмуссена в интервью The Guardian, который отмечал, что некоторые страны Альянса могут захотеть ввести свои войска в Украину, если бы на саммите НАТО не были приняты реальные гарантии безопасности.

"Мы знаем, что Польша активно занимается предоставлением конкретной помощи Украине. И я не исключал бы возможности, что Польша будет действовать еще сильнее в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность размещения войск на земле", — отмечал он.

Президент Польши Анджей Дуда также не исключал такой возможности, но лишь в том случае, если такое решение будет принято НАТО и после войны.

Французский писатель и геополитик Фредерик Ансель вернулся в историю и заявил, что Польша сильно пострадала от "русского мира" в свое время, поэтому может ответить россиянам при помощи войны в Украине.

Также был приведен соцопрос среди поляков, которые не выступают против того, чтобы их страна выступила гарантом безопасности для Украины вместе с союзниками. Лишь 29,1% считают, что это неуместно.

Официальные источники Польши и Украины не комментировали слухи, которые были озвучены французским телевидением.

Напомним, 2 июля сообщалось, что Польша усиливает границу с Беларусью. Пограничная служба отметила, что из Беларуси на территории страны незаконно пыталось проникнуть 187 человек, что и вызывает опасения у Варшавы.