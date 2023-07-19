Эволюция "Тайфунов": истребитель оснастят перспективной защитой DASS Praetorian (фото)

Комплекс DASS Praetorian представляет собой модульную систему, состоящую из антенн радиоэлектронного противодействия, средств радиоэлектронной поддержки, систем предупреждения о приближении ракет, приемников предупреждения о лазерном облучении и радиолокационной приманки.

Компания Indra добивается успехов в интеграции одного из важнейших элементов модернизированной системы защиты истребителя Eurofighter Typhoon. Речь идет о перспективной защите самолетов от ракетных и радиолокационных атак противника — системе DASS Praetorian. Об этом 19 июля сообщили обозреватели испанского издания Defenca.

На проходящей в Англии выставке Royal International Air Tattoo (RIAT) компания Leonardo от имени консорциума EuroDASS объявила о новом пакете усовершенствований системы самозащиты DASS Praetorian, проведя статическую демонстрацию основных функций. Сообщается, что туда будут добавлены расширенные полосы пропуска сигналов — разработка компании Indra.

Технология позволит повысить живучесть самолета и заложит основу для интеграции системы обороны с мощным радаром E-Scan. К ним относятся новый радар ECRS Mk1 и ECRS Mk2 для британских Typhoon, а также ECRS MK0 для самолетов эксплуатируемых в Кувейте и Катаре.

"Помимо расширенного диапазона приема, новый DASS Praetorian будет оснащен новой усовершенствованной цифровой обработкой сигнала, от компании Hensoldt, и новыми алгоритмами обработки сигнала, а также увеличенной скоростью обработки, емкостью и памятью", — отметили обозреватели.

Кратко о системе DASS Praetorian

Комплекс представляет собой модульную систему, состоящую из антенн радиоэлектронного противодействия (РЭБ), средств радиоэлектронной поддержки (ECM), систем предупреждения о приближении ракет (MAW), приемников предупреждения о лазерном облучении (LWR) и буксируемой радиолокационной приманки (TRD).

Она позволяет произвести оценку угрозы, защиту самолета и меры поддержки в крайне неблагоприятных и тяжелых условиях.

Антенны РЭБ могут идентифицировать радиочастоты от 100 МГц до 10 ГГц, чего достаточно для обнаружения практически всех типов радиолокационных систем и даже для обнаружения других радиочастотных источников.

могут идентифицировать радиочастоты от 100 МГц до 10 ГГц, чего достаточно для обнаружения практически всех типов радиолокационных систем и даже для обнаружения других радиочастотных источников. DASS Praetorian включает в себя три системы предупреждения о приближении ракет MAW. Они могут обнаруживать несколько ракет, запущенных в сторону самолета в любых погодных условиях и даже после фазы выгорания ракетного двигателя. Как только ракета будет обнаружена, она будет идентифицирована в соответствии с радиолокационным или инфракрасным наведением и ее местоположением.

Приемник предупреждения о приближении ракеты MAW

Система ECM состоит из антенн Vivaldi, которые могут пассивно определять местоположение излучателей. Она использует цифровую радиочастотную память (DRFM) и генератор цифровых частотных методов для одновременного глушения нескольких бортовых и наземных радиолокационных систем на больших расстояниях.

ECM-радиолокатор на конце крыла

Приемник LWR предупреждает о лазерном облучении самолета. Всего на фюзеляже Typhoon находится четыре таких устройства, которые способны обнаруживать любое входящее лазерное излучение и определять его пеленг.

предупреждает о лазерном облучении самолета. Всего на фюзеляже Typhoon находится четыре таких устройства, которые способны обнаруживать любое входящее лазерное излучение и определять его пеленг. Еще одним активным средством противодействия является TRD. Это бортовой глушитель, эффективность которого усиливается за счет выброса облаков дипольных отражателей Chaff, что делает ложную цель более привлекательной для ракеты.

Распылители Chaff и сигнальных ракет под крыльями Typhoon

Напомним, западные эксперты выясняли, почему российские воздушные силы потеряли за время полномасштабной войны в Украине так много самолетов Су-34. Помимо того, что машина не может похвастаться маневренностью, существуют проблемы с комплексом радиоэлектронного противодействия Л-175В "Хибины-10В".