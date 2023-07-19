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Военный Фокус

Эволюция "Тайфунов": истребитель оснастят перспективной защитой DASS Praetorian (фото)

Дмитрий Лутович
Фото: Открытые источники | Истребитель Eurofighter Typhoon

Комплекс DASS Praetorian представляет собой модульную систему, состоящую из антенн радиоэлектронного противодействия, средств радиоэлектронной поддержки, систем предупреждения о приближении ракет, приемников предупреждения о лазерном облучении и радиолокационной приманки.

Компания Indra добивается успехов в интеграции одного из важнейших элементов модернизированной системы защиты истребителя Eurofighter Typhoon. Речь идет о перспективной защите самолетов от ракетных и радиолокационных атак противника — системе DASS Praetorian. Об этом 19 июля сообщили обозреватели испанского издания Defenca.

На проходящей в Англии выставке Royal International Air Tattoo (RIAT) компания Leonardo от имени консорциума EuroDASS объявила о новом пакете усовершенствований системы самозащиты DASS Praetorian, проведя статическую демонстрацию основных функций. Сообщается, что туда будут добавлены расширенные полосы пропуска сигналов — разработка компании Indra.

Технология позволит повысить живучесть самолета и заложит основу для интеграции системы обороны с мощным радаром E-Scan. К ним относятся новый радар ECRS Mk1 и ECRS Mk2 для британских Typhoon, а также ECRS MK0 для самолетов эксплуатируемых в Кувейте и Катаре.

"Помимо расширенного диапазона приема, новый DASS Praetorian будет оснащен новой усовершенствованной цифровой обработкой сигнала, от компании Hensoldt, и новыми алгоритмами обработки сигнала, а также увеличенной скоростью обработки, емкостью и памятью", — отметили обозреватели.

Кратко о системе DASS Praetorian

Комплекс представляет собой модульную систему, состоящую из антенн радиоэлектронного противодействия (РЭБ), средств радиоэлектронной поддержки (ECM), систем предупреждения о приближении ракет (MAW), приемников предупреждения о лазерном облучении (LWR) и буксируемой радиолокационной приманки (TRD).

Она позволяет произвести оценку угрозы, защиту самолета и меры поддержки в крайне неблагоприятных и тяжелых условиях.

  • Антенны РЭБ могут идентифицировать радиочастоты от 100 МГц до 10 ГГц, чего достаточно для обнаружения практически всех типов радиолокационных систем и даже для обнаружения других радиочастотных источников.
  • DASS Praetorian включает в себя три системы предупреждения о приближении ракет MAW. Они могут обнаруживать несколько ракет, запущенных в сторону самолета в любых погодных условиях и даже после фазы выгорания ракетного двигателя. Как только ракета будет обнаружена, она будет идентифицирована в соответствии с радиолокационным или инфракрасным наведением и ее местоположением.
Приемник предупреждения о приближении ракеты MAW
  • Система ECM состоит из антенн Vivaldi, которые могут пассивно определять местоположение излучателей. Она использует цифровую радиочастотную память (DRFM) и генератор цифровых частотных методов для одновременного глушения нескольких бортовых и наземных радиолокационных систем на больших расстояниях.
ECM-радиолокатор на конце крыла
  • Приемник LWR предупреждает о лазерном облучении самолета. Всего на фюзеляже Typhoon находится четыре таких устройства, которые способны обнаруживать любое входящее лазерное излучение и определять его пеленг.
  • Еще одним активным средством противодействия является TRD. Это бортовой глушитель, эффективность которого усиливается за счет выброса облаков дипольных отражателей Chaff, что делает ложную цель более привлекательной для ракеты.
Распылители Chaff и сигнальных ракет под крыльями Typhoon

Напомним, западные эксперты выясняли, почему российские воздушные силы потеряли за время полномасштабной войны в Украине так много самолетов Су-34. Помимо того, что машина не может похвастаться маневренностью, существуют проблемы с комплексом радиоэлектронного противодействия Л-175В "Хибины-10В".