В украинской армии заметили шведские БРЭМ Bgbv 90: на что они способны (фото)

Публично о поставках ремонтно-эвакуационных машин не сообщалось. Вероятно их передавали вместе с БМП CV90.

На вооружении в украинской армии появились шведские инженерные машины на базе БМП CV90. Об этом стало известно из репортажа Anadolu Agency.

На одном из направлений в Донецкой области журналисты опубликовали фотографию шведской бронированной ремонтно-эвакуационной машины Bgbv 90. Отмечается, что она принадлежит в 1-й отдельной бригаде специального назначения имени Ивана Богуна.

Что известно о Bgbv 90

Bgbv 90 или BārgningsBandVagn — это бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Она построена на базе БМП CV90, которые Швеция передала Украине. Однако в отличие от боевых машин пехоты, о поставках БРЭМ публичной информации не было. Известно, что ВСУ получили 50 БМП CV90, а позже Украина проявила заинтересованность в приобретении еще 1000 машин.

БРЭМ может эвакуировать танк весом до 72 тонн

Назначение машины следует из ее названия — она предназначена для эвакуации техники и для ремонтных работ. Для этого она оснащена поворотной лебедкой, подъемным краном и другим специализированным оборудованием. БРЭМ способна транспортировать технику весом до 72 тонн.

Кроме этого в Минобороны Швеции пишут, что Bgbv 90 способна эвакуировать раненых с поля боя. Машина имеет 7,62 мм пулемет и дымовые пусковые установки. Экипаж состоит из четырех бойцов.

Напомним, 31 мая в Минобороны Швеции заявили, что Украина получит одну из самых современных БМП CV90.