Масштабное ДТП: в Австралии сгорел американский танк M1A1 Abrams (фото)

Танк загорелся в результате столкновения грузовиков, которые перевозили топливо. В результате ДТП пострадали шесть человек, один из них — в тяжелом состоянии.

В Австралии в результат масштабного ДТП сгорел основной боевой танк армии США M1A1 Abrams. Кроме того в аварию, которая произошла на трассе к югу от Рокгэмптона, попали несколько автофургонов и двухместный грузовик. Пострадали шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Об этом 19 июля сообщило издание The Australian.

По словам министра обороны страны Ричарда Марлеса, в момент аварии американский танк перевозили на грузовике из порта Гладстон в военный полигон Shoalwater Bay, где он должен был принять участие в учениях Talisman Sabre, которые проводятся раз в два года с участием австралийских и американских войск.

В Австралии сгорел танк Abrams В Австралии сгорел танк Abrams В Австралии сгорел танк Abrams В Австралии сгорел танк Abrams В Австралии сгорел танк Abrams

Главная причина, почему танк сгорел — возгорание топлива, которое перевозили грузовики.

"Горели грузы двух полуприцепов, а также сами грузовики, которые перевозили несколько сотен литров топлива", — пояснил Джон Паппас, начальник пожарной службы штата Квинсленд.

Отмечается, что кроме танка в аварии пострадали семь машин. Когда полиция прибыла на место происшествия, три автомобиля горели, а остальные четыре получили значительные повреждения.

Шесть человек, пострадавших в аварии, были доставлены в больницы в Рокгемптоне и Гладстоне. Один из пациентов, доставленных в Рокгемптон, находится в тяжелом состоянии, состояние остальных пострадавших стабильно.

Ранее сообщалось, что волонтер Роман Бочкала приобрел для украинской армии британский танк Challenger 1. Между тем аналитики отметили, что на опубликованных кадрах более старый танк Chieftain, который состоял на вооружении Великобритании до 1995 года.