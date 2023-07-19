В МО РФ открыто признались, что дрон "Герань-2" — это иранский Shahed-136: Тегеран отрицал

Постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани до сих пор отрицает поставки РФ иранских дронов. По его словам, Тегеран "не занимает какую-либо сторону в конфликте" в Украине.

В сети в открытом доступе появилась информация о том, что российский дрон-камикадзе Герань-2, это на самом деле иранский Shahed-136. Такие данные появились в официальном журнале Министерства обороны РФ "Армейский сборник".

В публикации в разделе о тактико-технических харакетеристиках черным по белому написано, что беспилотник Shahed-136 более известен как "Герань-2".

"Также для это цели могут быть использованы иранские ударно-разведывательные беспилотники "Шахед-129"", — говорится в публикации, и далее перечисляются основные летные характеристики дрона.

Ситуация примечательна тем, что Иран еще в начале июля этого года категорически отвергал факт поставок России своих беспилотников. В частности, на заседании Совбеза ООН постпред Ирана при международной организации Амид Саид Иравани 6 июля заявил, что обвинения со стороны Киева относительно поставок в РФ иранских БПЛА безосновательны.

"Иран категорически отвергает выдвинутые Украиной безосновательные обвинения. Иран не занимает какую-либо сторону в украинском конфликте. Мы ожидали получения доказательств от Украины после предварительной встречи между иранскими и украинскими экспертами", — заявил иранский дипломат.

Напомним, в ночь на 19 июля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, а также ракетами "Калибр" и Х-22. Позже в сети появились кадры из Одесской области, на которых было слышно работу украинских средств ПВО.