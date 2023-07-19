На саммите НАТО в адрес Украины слово "коррупция" не прозвучало ни разу, — Резников

По словам главы Минобороны, в литовской столице партнеры говорили о необходимости в реформах, однако слово "коррупция" ни разу за два дня он не услышал. Это признак доверия, считает министр.

В среду, 19 июля, глава Минобороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции, посвященной антикоррупционной политике в секторе обороны в военный период, отметил, что на недавнем саммите НАТО, который завершился в Вильнюсе 12 июля, применительно к Украине ни разу не прозвучало слово "коррупция", передает Укринформ.

"За два дня, во время которых мы находились на саммите в Вильнюсе и общались с лидерами стран, и на всех сессиях, на которых мы бывали, — ни разу слово "коррупция" не звучало как требование к Украине", — заявил министр.

По его словам, это признак того, что союзники оценили усилия военно-политического руководства и антикоррупционных органов, а уровень доверия возрос.

Упоминалось о необходимости в реформах, однако "слово "коррупция" ни разу за два дня" не звучало, отметил он.

Таким образом, Киев движется в верном направлении, считает чиновник из Минобороны.

Напомним, что в Госаудитслужбе подтвердили, что Минобороны закупало яйца для ВСУ по 17 грн, "таким образом десяток обходился в 170 грн".

В феврале 621 чиновника привлекли к ответственности. К материальной ответственности — 497 должностных лиц, к дисциплинарной — 124.