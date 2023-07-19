Из-за переброски "вагнеровцев" в Беларусь: ВСУ укрепляют госграницу на севере, — Наев

По словам командующего, любые попытки врагов наступать на украинскую территорию приведут к катастрофическим для них последствиям.

Украинские военные принимают меры по укреплению государственной границы страны в связи с сообщениями о возможной переброске наемников из частной военной компании "Вагнер" в Беларусь. Об этом рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев в Telegram-канале.

"Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК "Вагнер". Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил", — заявил Наев.

По информации от командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, в Черниговской области было выполнено выемка более 40 километров противотанкового рва на одном из направлений. Дополнительно, на территории данной области было установлено более 30 тысяч различных минных ловушек с целью нейтрализации потенциальной угрозы со стороны вражеских сил.

Наев предупредил, что любые попытки врагов наступить на украинскую территорию приведут к катастрофическим последствиям. Он также объявил о дополнительном усилении участков государственной границы с помощью неожиданных невзрывных и взрывных заграждений, представляющих серьезную угрозу для противника.

Напомним, что 15 июля мониторинговые группы также сообщали о передвижении "вагнеровцев" в Беларуси. Согласно данным мониторинговой группы, колонна продолжила движение через Рогачев в направлении Бобруйска и, затем, Осиповичей. Этот маршрут указывает на то, что ЧВК "Вагнер" направилась к палаточному лагерю в деревне Цель.

Также 17 июля в ГУР рассказали, сколько "вагнеровцев" в Беларуси и что они там делают. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, "вагнеровцы", которые находятся в Республике Беларусь, чаще инструктируют белорусских военных. В будущем они, возможно, будут обучать и россиян.