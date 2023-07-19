Украинские партизаны уничтожили российские бензовозы в Херсонской области, — "Атеш" (карта)

По словам партизан, инцидент произошел на полевой дороге, отстоящей на 2 км от села Князе-Григорьевка.

Украинские партизаны успешно атаковали и уничтожили два вражеских топливных транспорта на оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

"14.07.23 в 15:00 агент движения "АТЕШ" устроил засаду на колонну противника и задействовал взрывчатку, взорвав бензовозы противника", — говорится в сообщении.

Как отмечает источник, в результате успешной операции, один из бензовозов полностью сгорел, а второй получил серьезные повреждения. Сопротивляющиеся силы сообщили, что инцидент произошел на полевой дороге, которая находится за 2 км от села Князе-Григорьевка.

"14 июля войдет в историю всего партизанского движения! Наши агенты в безопасности и готовы продолжить бороться против рашизма", — сообщили партизаны.

Инцидент произошел на полевой дороге, отстоящей на 2 км от села Князе-Григорьевка

Напомним, что участники военно-партизанского движения "АТЕШ" обнаружили переброску зенитно-артиллерийского комплекса "С-60" в Евпатории. Из-за значительных потерь, понесенных российскими вооруженными силами во время наступления украинских сил, оккупанты вынуждены проводить расконсервацию старой техники.

Кроме того, военные колонны России были замечены при перемещении через Симферополь, временно оккупированный город в Крыму. Это свидетельствует о передвижении военной техники российскими войсками.