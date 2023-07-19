Законные цели: РФ пригрозила всем кораблям, идущим в украинские порты с 20 июля

По информации российского Минобороны, морской гуманитарный коридор свернут. Страны, чей флаг будет вывешен на судах, следующих в украинские порты, в РФ посчитают вовлеченными в войну.

Корабли, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Более того, страны, чей флаг будет вывешен на таких кораблях, будут считаться вовлеченными в войну на стороне Украины.

"В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", — говорится в публикации.

Ко всему прочему, РФ объявила некоторые морские районы на северо-западе и юго-востоке международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.

Отмечается, что предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал огромной ошибкой Путина выход России из сделки по зерну.

Также сообщалось, что Россия, по сути, ввела блокаду украинских портов посредством беспрерывных обстрелов. Такое мнение высказал военный эксперт Bild Юлиан Репке.