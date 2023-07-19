Видео с подрывом бойцов на Запорожье: военный бригады "Магура" выжил (фото)

Журналист Юрий Бутусов сначала опубликовал, а потом удалил видео, где украинские бойцы подрываются на минном поле. В фонде "Вернись живым" рассказали, что воин с позывным "Жак" сейчас проходит реабилитацию.

В июне журналист Юрий Бутусов опубликовал видео с бойцами 47-й ОМБр "Магура". В ролике раненый боец с позывным "Жак" накладывал себе турникет после того, как подорвался на российской мине. Он выжил, однако потерял ногу. Сейчас боец проходит реабилитацию. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда "Вернись живым" в Telegram.

"Улыбающийся и, главное, живой ("Жак" — ред.)... Говорит, что когда увидел видео в сети, обрадовался, потому что до этого у него были худшего качества. Посчитал, за сколько времени наложил себе турникет, и понял, что он красавчик. Как только привыкнет к протезу, планирует возвращаться в подразделение. Я горжусь им. Гордитесь и вы", — написала подруга "Жака" Юлия Соловьева в Twitter.

Боец 47-й ОМБ бригады "Магура" с позывным "Жак"

Однако опубликованное Бутусовым видео получило неоднозначную оценку украинцев. В частности, люди жаловались, что подобные видео нельзя публиковать на широкую общественность. В результате Бутусов удалил видео.

Юрий Бутусов удалил видео

На опубликованный журналистом ролик отреагировал главный мастер-сержант 47-й ОМБр "Магура" Валерий Маркус. В частности, он написал в Telegram, что "разберется отдельно" с теми, кто выложил видео.

"У меня к вам большая просьба. Не ведите себя, как людоеды. Не распространяйте подобные видеоролики. Не делайте зрелище из страданий наших людей. Уважайте их, уважайте их родных, уважайте, в конце концов, себя", — сказал Валерий Маркус.

Напомним, бойцы 47 отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ заняли вражеские позиции на Запорожском направлении. Им приходится подбираться к врагу по заминированным территориям. Также появилось видео, как бригада "Магура" использовала самоходную гаубицу М109 Paladin и ударила по новейшему российскому танку Т-90М "Прорыв".