Опомнитесь: Арахамия потребовал от чиновников прекратить беспредел с тендерными закупками (видео)

Нардеп решил напомнить чиновникам, что центральная власть может ограничить использование средств на местах, если скандальные закупки продолжатся.

Народные депутаты Верховной Рады могут ограничить распоряжение бюджетными средствами на местах. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Видеоролик опубликовали в Telegram-канале Труха.

Арахамия вновь обратился к чиновникам, отвечающим за тендерные закупки, в том числе к представителям местного самоуправления, с просьбой урегулировать вопрос с неоправданной тратой бюджетных средств. Таким образом глава фракции СН отреагировал на ряд скандальных историй с тендерными закупками барабанов и люксовых овощерезок для киевских укрытий.

"Вы понимаете, что у нас есть такой нарратив, мол, местные власти притесняют, что происходит централизация вместо децентрализации. Поэтому я решил обратиться с таким месседжем ко всем органам, в том числе к местному самоуправлению, чтобы они просто опомнились. Если они этого не понимают, мы будем делать это силовым путем".

Давид Арахамия напомнил, что в стране продолжается тяжелые военные действия, на фронте постоянно не хватает различных вещей, деньги на приобретения которых "собирают" всей страной. В это время некоторые представители местных властей "обнаглели вкрай".

"Я надеюсь, что многие поймут, они ходят по своим общинам и понимают, что люди это (скандальные закупки — Фокус) не поддерживают. Рано или поздно будут выборы, и люди ответят своим голосом. Потому что, когда война — надо воевать и помогать. Если не воюешь — подавай патроны. А если не можешь, отойди" — сказал Арахамия.

14 июня глава фракции "Слуга народа" обратился к чиновникам на местах с требованием урегулировать вопрос траты бюджетных средств. Политик добавил, что парламент готовится рассмотреть вариант ограничения должностных лиц в распоряжении деньгами, так как в украинском обществе "назревает очень серьезное недовольство" действиями чиновников.

Фокус писал, что 14 июня стало известно о скандальной закупке Днепровской районной госадминистрацией Киева 300 кожаных барабанов на сумму более 890 тысяч гривен. В тендере было указано, что музыкальные инструменты должны "психологически разряжать детей во время воздушных тревог".

Также Управление образования Днепровской районной госадминистрации закупило для укрытий 26 раций Kenwood на сумму более миллиона гривен.