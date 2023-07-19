"Велосипед без педалей": ВСУ ощущают острую нехватку истребителей ПВО для успехов на фронте

В издании говорится, что украинские бойцы вынуждены искать новые "креативные выходы из положения", чтобы продвигаться вперед.

Бойцы ВСУ выражают разочарование тем, что страны Запада не предоставили Украине достаточное количество истребителей и систем ПВО. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание приводит мнение командира подразделения ВСУ Юрия Ульшина, воюющего под Бахмутом, который сказал, что страны Запада "серьезно ошиблись", поставив Украине танки и бронемашины, но не предоставив Киеву достаточное число истребителей и систем ПВО для защиты техники.

"Это как подарить велосипед без педалей. Большое спасибо за велосипед, но…", — приводит издание слова военного.

По информации газеты, украинские военные вынуждены находить "креативный выход из положения".

"Недавно ночью они взобрались на кучу мусора, чтобы установить камеру, подключенную к интернет-терминалу Starlink, работающему от генератора. Камера обеспечивает передачу, которая может помочь им обнаружить российские самолеты на расстоянии", — пишет издание.

Напомним, 19 июля Фокус писал, что эксперты выясняли, будут ли полезны Украине подержанные F-16. Содержание и обслуживание парка новых самолетов F-16 будет достаточно затратным. Более старые самолеты, которые может получить Украина, будут стоить дешевле, но и срок их эксплуатации будет меньше, поскольку в некоторых случаях они уже летали десятилетиями.

Ранее мы писали, что по мнению некоторых западных экспертов, преимущество в авиации не является ключевым условием победы в российско-украинской войне. В текущей ситуации украинским силам следует полагаться на современные средства ПВО, предоставленными западными союзниками.