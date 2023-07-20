РФ может атаковать гражданские корабли в Черном море, чтобы потом обвинить Украину, — СМИ

По словам представителя Белого дома, РФ уже заложила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

Россия может нацелиться на гражданские суда в Черном море, чтобы затем обвинить в атаке Украину. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Адам Ходж, пишет CNN.

По его словам, это связано с желанием Кремля выйти из зерновой инициативы. Более того, РФ уже заложила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

"Мы считаем, что это скоординированные усилия, направленные на то, чтобы оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и возложить вину за эти нападения на Украину", — сказал Ходж.

По словам Ходжа, за несколько дней до истечения срока действия зерновой сделки Россия обстреляла Одессу ракетами и беспилотниками, уничтожив сельскохозяйственную инфраструктуру и 60 000 тонн зерна.

Напомним, что дипломат рассказал, можно ли вернут РФ к зерновой сделке. По словам переговорщика Дэвида Харланда, следующая зерновая сделка, возможно, будет более масштабной. Она может быть связана с окончанием войны.

По его словам, выйдя из зернового соглашения, РФ сделала очень "драматический" ход.

"Будет очень трудно вернуть Россию в соглашения. Сейчас они зашли очень далеко", — сказал Харланд.

Также в Минагрополитики Украины объяснили, как может работать зерновая инициатива. По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, существует механизм, который может обеспечить существование зерновой сделки даже после выхода России.