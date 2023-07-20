Взрывы, пожар и жертвы: россияне снова атаковали Николаев и Одессу ракетами (видео)

Местные власти пишут, что в Одессе возник пожар. В результате удара по Николаеву пострадали жилые дома, есть раненые и погибшие.

В ночь на 20 июля ВС РФ снова атаковали украинские города на юге ракетами. Так, ракета попала прямо по центру Николаева. Об этом написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким у себя в Telegram.

"Руские ударили по центру города. Горит гараж и 3х-этажный жилой дом. Пожарные выехали", — написал он.

Позже он заявил, что в результате удара 9 человек получили ранения. Среди них 4 взрослых и 5 детей. Также есть погибшие.

Кроме того, по поводу произошедшего высказался мэр Николаева Александр Сенкевич. Он подтвердил "прилет" по центру города.

"По одному из адресов огромная воронка возле трехэтажного жилого дома. Пожар очень серьезный. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Вокруг много поврежденных домов. Утром наши коммунальщики будут отрабатывать", — отметил он.

Позже он заявил, что по меньшей мере 5 жилых многоэтажных домов получили повреждения. В настоящее время их отключили от электроснабжения. Продолжается спасательно-поисковая операция.

Также он отметил, что по второму адресу повреждено около 15 гаражей.

"Через несколько часов дам точные цифры. Здесь также выбиты окна в нескольких многоэтажках. Бригады коммунальщиков уже готовы выезжать на места обстрелов. Ждем завершения работы спасателей и полиции", — написал он.

Также в сети появилось видео, на котором, как утверждается, слышно взрыв в Николаеве.

Удар по Одессе

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в результате российской атаки в центре Одессы есть разрушение, поднялся пожар на площади 300 м2.

"На месте работают специалисты соответствующих служб. Известно о двух госпитализированных пострадавших. Есть также "прилет" в области", — говорится в сообщении.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ ранее говорили, что была зафиксирована активность до 8 бортов Ту-22м3, совершающих полет в направлении Черного моря. Существует угроза пусков крылатых ракет. Там также отмечали, что ВС РФ запускали по городам Украины ракеты "Оникс" и Х-22.

Напомним, что в ОП рассказали, какая реакция на террор Одессы принесет победу в войне с РФ. В Офисе президента убеждены, что Россия стремится создать кризис беженцев. Руководитель Андрей Ермак озвучил пять шагов, которые приблизят завершение войны в Украине.