Накопили 100 тысяч человек: в ВСУ рассказали, будет ли прорыв ВС РФ возле Купянска (видео)

По информации бойца Антона Петровского, противник вернулся к тактике, которая предусматривает "отвлекающий маневр". Их цель — чтобы Украины уменьшила резервы на Юге и возле Бахмута.

Российская Федерация перебросила на Купянское направление более 100 тысяч своих оккупантов в попытках отбросить ВСУ с занятых позиций. Об этом заявил военный ВСУ Антон Петровский в комментарии "24 каналу" 20 июля.

По его словам, действия противника направлены на то, чтобы не допустить переброску дополнительных резервов ВСУ на другие направления, где те нужны для проведения контрнаступления.

В связи с этим РФ не только отправила туда живую силу, но и тяжелую технику, которая якобы должна будет им помочь в борьбе с Украиной.

"В настоящее время это больше "игра мышцами", отвлекающий маневр с целью рассеять украинские силы, и предотвратить усиление тех направлений, где украинцы имеют успех. То есть они пытаются отвлечь наше внимание от Юга и Бахмута", – говорится в сообщении.

Отдельно боец ВСУ отметил, что возможности и планы россиян не имеют ничего общего друг с с другом, ведь большая часть боевых подразделений противника пытается бороться с украинским контрнаступлением в районе Бахмута в Донецкой области и ВС РФ не могут сформировать группировку, которая могла бы им "подарить" прорыв на Купянском направлении.

"Следует разделять возможности российской армии и ее планы. Вероятно, они сосредоточили там какую-нибудь мощную группировку и определенную технику, но этого недостаточно для наступления", – подытожил Антон Петровский.

Купянск россияне хотели бы использовать в качестве плацдарма для того, чтобы дальше наступать на Изюм, Чугуев и другие города на этом направлении, но сейчас у них нет такой возможности.

Купянское направление: будет ли наступление ВС РФ на Харьков

В эксклюзивном материале Фокуса отмечалось, что сейчас количество войск оккупантов на Лимано-Купянском направлении сравнивают с группировкой СССР в Афганистане в пиковый момент и противник пытается ухватиться за последний шанс перехвата инициативы.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что Россия накопила лучшие свои подразделения территориальных войск, отряды из ЧВК и прочие резервы, чтобы попытаться выбить Украину из своих позиций, однако линия обороны ВСУ не дает им этого сделать.

"Это не вчера появилось 100 тысяч. Плюс-минус цифра уже давно. Немного больше, немного меньше может быть. Это не показатель угрозы или причина для страха. Наоборот – это показатель гордости за Силы обороны Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, 19 июля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов доложил об обстановке на Купянском направлении. По его словам, некоторые села перешли в "серую зону" в ходе ожесточенных боев.