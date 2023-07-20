Мобилизация в Украине: куда и как можно пожаловаться на злоупотребления военкомов

В Минобороны отметили, что все проявления коррупции и превышения полномочий сотрудниками центров комплектований будут наказываться в соответствии с законом. Каждая жалоба граждан проверяется.

В Украине уже практически 17 месяцев длится военное положение и всеобщая мобилизация, которые не закончатся вплоть до окончания войны. Украинцам рассказали, куда они могут подать жалобу о злоупотреблениях в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Для Украины сегодня вопрос воинской обязанности и службы чрезвычайно важен. Сейчас призыву подлежат военнообязанные мужчины возрастом от 18 до 60 лет и им регулярно вручают повестки. Иногда случается, что сотрудники ТЦК превышают свои полномочия и украинцы могут решить эту проблему.

"Следовательно, тщательно и взвешенно проверяем качество выполнения центрами комплектования своих функций, устраняем проблемные моменты, анализируем обращение граждан", – отметил Александр Павлюк.

Ответственность за возможные проявления коррупции и злоупотребление в ТЦК будет нестись в соответствии с законом. Украинцы, которые столкнулись с этим, могут отправлять свои жалобы на следующие контакты:

по номеру: 0 800 31 01 79;

по электронной почте: tckreport@gmail.com;

в чат-бот в Telegram.

Вся полученная информация сразу же перейдет в режим проверки, чтобы не допустить сбоя мобилизационного процесса в Украине, от которого может зависеть будущее страны.

Напомним, 18 июля адвокат рассказал, что делать если принудительно доставили в военкомат в ходе мобилизации в Украине. Наличие списков розыска у военкомата считается незаконным, отмечает специалист Ростислав Кравец, потому что это сбор персональных данных и передача их третьим лицам без согласия украинца.