ВСУ имеют успехи сразу на трех направлениях фронта, — Генштаб (карта)

По данным спикера Андрея Ковалева, российские войска оказывают мощное сопротивление в районе Курдюмовки и пробовали вернуть позиции в районе Приютного. Однако ВСУ идут вперед.

Украинская армия продолжает проводить наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. Об этом сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире телемарафона 20 июля.

Бойцы ВСУ продвигаются на трех направлениях и имели успехи на таких участках:

Малая Токмачка-Вербово;

Новоданиловка-Роботино;

севернее и южнее Бахмута.

По словам Ковалева, военные продолжают наступать на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. Украинские Силы обороны закрепляются на новых позициях, а также уничтожают российские цели из артиллерии. Также активно проводятся контрбатарейные действия.

Продвижение ВСУ на направлении Роботино и Вербово

На Бахмутском направлении в районе Курдюмовки российские оккупанты оказывают мощное сопротивление.

"Оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, несут значительные потери", — заявил Ковалев.

В районе Курдюмовки оккупанты оказывают мощное сопротивление

"Силы обороны Украины также продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. За прошедшие сутки состоялось 30 боевых столкновений", — добавил Ковалев.

Также оккупанты безрезультатно пробовали вернуть позиции севернее в районе села Приютное в Запорожской области.

Оккупанты пытались вернуть позиции севернее Приютного

Напомним, 19 июля СМИ писали, что Силы обороны используют маленькие группы, чтобы продвигаться вперед. Это позволяет минимизировать потери.

20 июля в ВСУ заявили, что прорыва ВС РФ возле Купянска не будет, потому что 100 тысяч войск это больше "игра в мячи".