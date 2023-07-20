Прилет в детский лагерь: ВС РФ "шахедами" атаковали Сумы и Черниговщину (фото, видео)

Для атаки на Сумы оккупанты задействовали три дрона-камикадзе, один из которых попал в здание внешкольного оздоровительного заведения. В Черниговской области зафиксированы прилеты в жилые дома.

В ночь на 20 июля российские оккупанты осуществили атаку на Сумы и Черниговскую область, используя дроны-камикадзе иранского производства Shahed. Об этом сообщили в пресс-службах Сумской ОВА и Черниговской ОВА.

Обстрел Сум 20 июля

Около 1:30 часов российская армия атаковала город Сумы тремя дронами "Шахед". Украинские силы противовоздушной обороны сумели сбить один из вражеских беспилотников, еще один был поврежден — он рухнул на землю.

Однако третий дрон попал в здание внешкольного оздоровительного заведения, что привело к возникновению пожара. В результате атаки пострадала медсестра, которой была оказана необходимая помощь на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧМ в Сумской области, спасатели оперативно потушили пожар.

Обстрел Черниговской области 20 июля

В Черниговской области оккупанты также использовали дроны, атаковав населенный пункт Семеновка. По сообщениям ОВА, есть попадания в жилые дома, но точное количество пострадавших на данный момент уточняется.

Фото: Черниговская ОВА Фото: Черниговская ОВА Фото: Черниговская ОВА

Кроме того, россияне обстреляли из артиллерии Новгород-Северскую общину, выпустив 14 снарядов. Также по общине выпустили 36 снарядов и реактивной системы залпового огня, 7 снарядов из миномета и еще три неуправляемых авиационных ракеты, которые, вероятно, выпустили из вертолета.

Напомним, в ночь на 20 июля ВС РФ выпустили по городам Украины 19 крылатых ракет и 19 ударных дронов. Силы противовоздушной обороны сумели сбить 18 вражеских целей, включая два "Калибра", три ракеты "Искандер-К" и 13 БПЛА Shahed.

В результате вражеского обстрела, в Одессе пострадали четыре человека, а в Николаеве 18 человек получили ранения, среди них есть дети.