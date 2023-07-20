Примитивно, но эффективно: все, что известно о российских крылатых бомбах УМПК (фото)

УПМК — это комплект крыльев для неуправляемых бомб серии ФАБ. Именно они бомбили Белгород в апреле, а сейчас активно применяются российской авиацией. Это примитивные комплекты, которые наводятся по системе GPS.

С начала 2023 года в РФ появились комплекты крыльев для авиабомб, которые позволяют их сделать управляемыми. В издании The War Zone разобрались, что известно об УМПК, и чем они угрожают ВСУ.

Технологически российский унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК) не сравнится с американским JDAM по любым параметрам, пишут в издании. Однако Воздушно-космические силы РФ их активно используют, что является значительной проблемой для Украины. Первая информация об использовании УМПК появилась еще 4 января 2023 года, а уже 4 апреля 2023 года спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что оккупанты запускают до 20 планирующих бомб в сутки. Их запускают с истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35. Сложность заключается в том, что их почти невозможно сбить.

История создания и технические особенности УМПК

Идея создания управляемых бомб появилась у военных, чтобы создать дешевую управляемую авиабомбу с увеличенным радиусом действия и точностью. РФ впервые показала проект УМПК еще в 2002 году для авиабомбы ФАБ-500. С тех пор проект так и не пошел в серию, но полномасштабная война вернула РФ к созданию крыльев для авиабомб.

Главным недостатком российских УМПК является то, что в отличие от американского JDAM, они изготовлены в виде сварного монолита. Снять хвостовую часть и заменить ее на блок наведения невозможно. Однако комплект можно установить на бомбу не на заводе, а оператором перед вылетом.

Из имеющихся иллюстраций авторы приходят к выводу, что УМПК — это по сути кустарное устройство, которое сделали на скорую руку. Его начали отправлять в войска без необходимых испытаний. Аналитики считают, что комплект крыльев имеет низкую производительность и высокий процент отказов.

Аналитики считают, что комплект крыльев имеет низкую производительность и высокий процент отказов

Также вес бомбы ФАБ-500М-62 фактически превышает грузоподъемность самых распространенных российских пилонов вооружения, которая составляет до 500 кг. Это может привести к отрыву бомбы во время маневров самолета.

Еще одним недостатком УМПК является то, что предохранитель бомбы переключается в состояние "готовности", как и в обычной бомбе, то есть в момент отрыва от самолета. В других крылатых бомбах запал срабатывает позже, уже во время полета. Это означает, что если крыло не раскроется, то бомба может упасть и взорваться, в том числе на российской или контролируемой ею территории. Так произошло в Белгороде 20 апреля.

Комета принимает сигнал спутников для наведения

Дальность изделия значительно меньше, чем заявляют в РФ и не доходит до 90 км, как это есть у JDAM. Наводится УМПК с помощью модуля "Комета", который принимает сигнал GPS и ГЛОНАСС. Он почти полностью состоит из импортных деталей. В РФ его создавали для БПЛА "Орлан". Также известно, что "Комета" имеет модуль защиты от РЭБ.

Напомним, 6 июля СМИ писали, что ВС РФ начали применять управляемые боеприпасы на базе ФАБ-250 с белорусским комплектом крыльев.

4 июля Воздушные силы впервые показали умные авиабомбы JDAM на украинских самолетах.