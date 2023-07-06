РФ начала применять управляемые бомбы на базе ФАБ-250 с белорусским "секретом": в чем опасность

По данным журналистов, ВС РФ, возможно, используют в бомбах ФАБ-250 — аналог JDAM — белорусский "Модуль-А", который и делает их управляемыми.

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ВС РФ начали применять управляемые боеприпасы на базе ФАБ-250. В последнее время в сводках Нацполиции Донецкой области все чаще отмечается, что войска РФ атакуют гражданскую инфраструктуру управляемыми авиабомбами. Об этом сообщает портал Defense Express.

Однако обстрелам такими бомбами подвергался только город Торецк, от него до линии фронта менее 10 км. Упомянутые боеприпасы фиксировались в понедельник, 3 июля, вторник и четверг. Тогда как гражданскую инфраструктуру Донбасса на порядочном расстоянии от фронта оккупанты обстреливали либо управляемые ракетами Х-31П и Х-59МК, либо РСЗО.

От том, что такие бомбы есть на вооружении российских войск, было известно еще в мае этого года, но сведения, опубликованные Нацполицией пока единственные, в которых упоминается о применении управляемых авиабомб на базе ФАБ-250 (весом 250 кг).

Неизвестно, какой именно модуль используется в советских ФАБ-250, что делает их управляемыми, как и неизвестно о максимальной дальности этого вооружения.

Есть версия, что для модификации ФАБ-250 использовался модуль УМПК, который первоначально применялся для 500-килограммовых ФАБ-500М62.

После того, как ВС РФ начали применять модуль УМПК для полутонных авиаснарядов, было установлено, что их вес превышает допустимые нагрузки для балочных держателей Су-34, что часто приводило к "нештатным" ситуациям во время атак по гражданской инфраструктуре.

ФАБ-500М62 с модулем УМПК, июль 2023

Поэтому решили использовать бомбы меньшего веса.

Не исключено, что для управляемых бомб весом 250 кг использовались наработки минского "558-го авиаремонтного завода" по проекту "Модуль-А" как варианта УМПК.

"Модуль-А" для авиабомб ОФАБ-250 был впервые представлен на выставке МАКС-2009, но с тех пор не было известно, что эту разработку начали задействовать в серийном производстве для армий РФ или РБ. Вместе с тем белорусские разработчики активно продвигали свой "Модуль-А" с заявленной дальностью полета до 60 км.

Напомним, что в рамках контрнаступления ВСУ получат БПЛА "Кажан", "Лелека" и другие в количестве 600 штук.

Также сообщалось, что Германия планирует поставлять истребители Eurofighter Саудовской Аравии вместо Украины.