"Кажани", "Лелеки" и не только: ВСУ получат еще 600 новых дронов для контрнаступления

Беспилотники помогут украинским военным выследить и уничтожить оккупантов даже ночью.

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"Армия дронов" передала украинским военным на фронт 600 беспилотных летальных аппаратов, чтобы они могли продолжить контрнаступление. Об этом написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале в четверг, 6 июля.

Среди БПЛА, которые уже направляются на фронт, есть дроны не только зарубежного, но и украинского производства.

Какие дроны передали на фронт бойцам ВСУ:

5 разведывательных комплексов "Лелека";

18 ударных дронов "Кажан";

423 коптера Matrice;

150 коптеров Mavic.

Коптеры Matrice украинские военные используют для обнаружения замаскированных позиций противника. Также они помогают оперативно передавать артиллеристам необходимые координаты. С помощью Mavic бойцы "засекают" военную технику россиян, наблюдают за ее перемещением и корректируют удары.

Украинские дроны "Кажан" эффективны в ночное время суток. Они оснащены камерами с тепловизорами и развивают такую скорость, что ВС РФ не могут их сбить. А разведкомплексы "Лелека" используются для того, чтобы проникнуть в глубокий тыл врага.

Министр цифровой трансформации Украины сообщил о том, что на днях украинские военные получат дополнительные 600 дронов Фото: Telegram/Федоров

Напомним, в конце мая бойцы ВСУ рассказали, какие задание под Бахмутом выполняет дрон "Лелека". Идеальная погода для работы "Лелеки" — солнечная и безоблачная. Тогда беспилотник может подниматься на очень большую высоту и снимать происходящее внизу с помощью хорошего зума, оставаясь незамеченным для противника. Если небо затягивает облаками, дрону приходится снижаться

Кроме того в начале марта военные показали, как работает украинский дрон "Кажан". Беспилотный гексакоптер поднимает и сбрасывает боеприпасы весом до 20 кг, предназначенные для поражения боевой техники и живой силы ВС РФ. Это могут быть 82-мм и 120-мм мины, а также противотанковые мины. Система сброса позволяет "Кажану" устраивать бомбардировки, нанося удары прямо по целям противника, или дистанционно минировать территорию.

5 июля Фокус писал о том, что известно о дронах, которые скоро получат ВСУ. Вскоре украинские военные получат дроны для атаки с воздуха, разведки и ночных операций. Все это поможет успешно провести контрнаступление.