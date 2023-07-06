Германия хочет поставлять истребители Eurofighter Саудовской Аравии, а не Украине, — Bild

Западные страны по-прежнему опасаются, что поставка авиации Киеву может изменить масштаб войны и усилить эскалацию на территорию Европы.

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Германия намерена поставлять истребители Eurofighter Саудовской Аравии, а не Украине, которая остро в них нуждается. Об этом пишет немецкое издание Bild, прямо задаваясь вопросом, а хочет ли Запад в действительности победы Украины в этой войне, принимая подобные решения.

Журналисты отмечают, что отношения между Украиной и ее западными партнерами "бурлят", так как ни одна страна по-прежнему не готова поставлять военные самолеты, о которых просит Киев и которые необходимы для успешного контрнаступления.

В Bild отмечают, что только две страны — Дания и Великобритания — пообещали обучать украинских пилотов на истребителях F-16, но при этом поставка боевых самолетов в Украину остается под сомнением.

Наибольшее непонимание в этом вопросе вызывает Германия. В издании отмечают, что немецкие власти располагают 138 боевыми самолетами Eurofighter, а немецкие компании участвуют в консорциуме производителей европейских боевых самолетов, при этом федеральное правительство отказывается создавать даже программу обучения украинских пилотов, не говоря о поставке боевых самолетов. Вместо этого в правительстве Олафа Шольца продвигают идею экспорта 48 истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию.

Причина подобных действий, по мнению военного эксперта Карло Масала, в страхе перед дальнейшей эскалацией. Есть опасение, что украинские летчики, располагая западными военными самолетами, могут проникнуть в воздушное пространство России и атаковать, что может изменить масштаб войны.

"С украинской точки зрения трудно понять, почему вы постоянно находите в свободном доступе оружие, которое можно отправить во все возможные регионы мира, но не в Украину, где оно крайне необходимо" — отмечает эксперт по Украине Сергей Суменный в комментарии BILD, добавляя, что ни одна страна НАТО не осмелилась бы начать крупное наступление без господства в воздухе.

Напомним, в июне канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подчеркнул, что Запад не заинтересован в смене действующего политического режима в России, а Европа и США помогают Украине только, чтобы она могла защитить себя от российской агрессии.

Фокус также писал о том, что в начале июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о перенесении сроков обучения украинских летчиков на истребителях F-16.