Німеччина хоче постачати винищувачі Eurofighter Саудівській Аравії, а не Україні, — Bild

Західні країни, як і раніше, побоюються, що постачання авіації Києву може змінити масштаб війни і посилити ескалацію на територію Європи.

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Німеччина має намір поставляти винищувачі Eurofighter Саудівській Аравії, а не Україні, яка гостро їх потребує. Про це пише німецьке видання Bild, прямо ставлячи запитання, а чи хоче Захід насправді перемоги України в цій війні, ухвалюючи подібні рішення.

Журналісти зазначають, що відносини між Україною та її західними партнерами "вирують", оскільки жодна країна, як і раніше, не готова поставляти військові літаки, про які просить Київ і які необхідні для успішного контрнаступу.

У Bild зазначають, що тільки дві країни — Данія і Велика Британія — пообіцяли навчати українських пілотів на винищувачах F-16, але водночас постачання бойових літаків в Україну залишається під сумнівом.

Найбільше нерозуміння в цьому питанні викликає Німеччина. У виданні зазначають, що німецька влада має у своєму розпорядженні 138 бойових літаків Eurofighter, а німецькі компанії беруть участь у консорціумі виробників європейських бойових літаків, водночас федеральний уряд відмовляється створювати навіть програму навчання українських пілотів, не кажучи вже про постачання бойових літаків. Замість цього в уряді Олафа Шольца просувають ідею експорту 48 винищувачів Eurofighter до Саудівської Аравії.

Причина таких дій, на думку військового експерта Карло Масала, у страху перед подальшою ескалацією. Є побоювання, що українські льотчики, маючи в своєму розпорядженні західні військові літаки, можуть проникнути в повітряний простір Росії й атакувати, що може змінити масштаб війни.

"З українського погляду важко зрозуміти, чому ви постійно знаходите у вільному доступі зброю, яку можна відправити в усі можливі регіони світу, але не в Україну, де вона вкрай необхідна", — зазначає експерт з питань України Сергій Суменний у коментарі BILD, додаючи, що жодна країна НАТО не наважилася б розпочати великий наступ без панування в повітрі.

Нагадаємо, у червні канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре наголосив, що Захід не зацікавлений у зміні чинного політичного режиму в Росії, а Європа і США допомагають Україні тільки, щоб вона могла захистити себе від російської агресії.

Фокус також писав про те, що на початку липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про перенесення термінів навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.